Невидимі супергерої. Невідомі науці істоти поглинають тонни вуглецю на дні океану

Дослідники виявили на дні океанів нових істот, які рятують планету від надмірного накопичення вуглецю в атмосфері.

Живі організми на дні океану є біологічними поглиначами вуглецю, які вловлюють вуглекислий газ із нашої атмосфери. Але нове дослідження показує, що в глибинах океанів живуть нові невідомі види, які поглинають вуглець, особливо поблизу полюсів Землі, повідомляє Gizmodo.

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Поки що невідомі науці організми є частиною біологічного вуглецевого океанічного циклу. Це важливий планетарний процес, під час якого вуглець з атмосфери потрапляє на морське дно, де зберігається мільйони років.

Планктон та інші організми поглинають вуглекислий газ із верхніх шарів океанів, а потім переносять його на дно у тканинах своїх тіл. Але це відбувається, коли вони вмирають та опускаються на дно. Але міжнародна група вчених у межах нового дослідження з'ясувала, що на дні існують невідомі науці організми, які живуть там і накопичують вуглець, що прийшов з атмосфери.

"Ми вперше змогли з'ясувати, які саме організми в океані роблять найбільший внесок у процес накопичення вуглецю на дні океанів", — говорить Коломбан де Варгас із Національного центру наукових досліджень у Франції.

[ + – ] Учені вивчили зразки відкладень, взяті дна океану з усього світу і ДНК, що міститься в них. Вони з'ясували, що майже дві третини форм життя, представлених у ДНК, є невідомими організмами. Фото: wikipedia

Учені вивчили зразки відкладень, взяті з дна океану з усього світу і ДНК, що міститься в них. Вони з'ясували, що майже дві третини форм життя, представлених у ДНК, є невідомими організмами.

У межах дослідження вчені виявили у відкладеннях різноманітний планктон, який сприяє накопиченню вуглецю. Особливо сильно цей процес відбувається у полярних регіонах планети, поблизу полюсів.

Учені підрахували, що наш океан поглинає приблизно 40% вуглекислого газу, який виробляє людство і потрапляє в атмосферу. За словами вчених, нові дані показують, наскільки важливу роль у поглинанні вуглецю відіграє екосистема морського дна.

"Наша робота ще раз доводить, що потрібно більше зусиль докладати для вивчення біорізноманіття на дні океанів. Там живе величезна кількість невідомих організмів, і вони відіграють найважливішу роль в екологічних і біогеохімічних процесах на планеті", — каже Ендрю Гудей із Саутгемптонського національного центру океанографії у Великобританії.