Операция "Динамо". На дне Ла-Манша обнаружен британский военный корабль времен Второй мировой войны (фото)

Ученые впервые обнаружили затонувший в 1940 году возле города Дюнкерк военный корабль "Кейт".

Военный корабль "Кейт" принимал участие в самой масштабной спасательной операции в истории под названием "Динамо". В конце мая и в начале июня 1940 года с пляжей у французского города Дюнкерк удалось эвакуировать в Великобританию более 330 тысяч солдат союзников, которых окружили немецкие войска во время Второй мировой войны. Но корабль "Кейт" ушел на дно пролива Ла-Манш 1 июня 1940 года, когда он был атакован летчиком пикирующего бомбардировщика Ju 87 Люфтваффе. Впервые за 83 года морские археологи из Великобритании и Франции смогли обнаружить место нахождения корабля и с помощью гидролокатора создали 3D-модель затонувшего военного судна, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Корабль "Кейт" ушел на дно пролива Ла-Манш 1 июня 1940 года, когда он был атакован летчиком пикирующего бомбардировщика Ju 87 Люфтваффе Фото: Daily Mail

Когда немецкие войска в мае 1940 года начали вторжение во Францию они смогли оттеснить огромное количество британских и французский войск к побережью Ла-Манша, где они оказались в окружении. Правительство Великобритании приняло решение провести масштабную спасательную операцию под названием "Динамо".

С пляжей у города Дюнкерк на севере Франции в Великобританию удалось эвакуировать более 330 тысяч солдат союзников Фото: Daily Mail

В результате с пляжей у города Дюнкерк на севере Франции в Великобританию удалось эвакуировать более 330 тысяч солдат союзников. Для этого использовалась примерно тысяча военных, торговых, рыболовецких и гражданских судов.

Операция "Динамо" продолжалась 9 дней и ночей с 26 мая по 4 июня 1940 года. Все суда подвергались постоянным атакам немецких самолетов и 305 кораблей были затоплены в водах Ла-Манша. В результате погибли примерно 30 тысяч солдат союзников. Военный корабль "Кейт" ВМС Великобритании только вернулся к Дюнкерку после того как эвакуировал почти 1000 британских солдат. Но 1 июня 1940 года он утонул после атаки немецкого бомбардировщика.

3D-модель военного корабля "Кейт" Фото: Daily Mail

Группа британских и французских археологов решила обнаружить все затопленные суда во время операции "Динамо" и впервые за 83 года обнаружила корабль "Кейт", длина которого составляла почти 100 метров. В ходе поисков ученые обнаружили в общей сложности 27 кораблей. Местоположение 12 их них не было известно до начала этого исследования. Также ученые считают, что они могли обнаружить еще 3 ранее неизвестных корабля, которые принимал участие в эвакуации из Дюнкерка.

3D-модель военного корабля "Кейт" Фото: Daily Mail

Ученые использовали гидролокатор для того, чтобы создать 3D-модель лежащего на дне военного корабля "Кейт". Для обнаружения затонувших кораблей ученые использовали многолучевой эхолот, установленный под корпусом исследовательского корабля. Этот прибор издает звуковые волны, которые отражаются от объектов на дне, поэтому можно создавать удивительные трехмерные изображения с мест кораблекрушения.

По словам ученых, трехмерное изображение дало возможность достичь высокого уровня детализации и таким образом можно провести сравнение останков обнаруженных кораблей с историческими фотографиями, на которых те изображены. По словам ученых, многие из затонувших кораблей находятся в довольно хорошем состоянии.

Как уже писал Фокус, археологи сделали новые открытия во время исследования затонувшего Антикитерского корабля. Этот корабль снова приобрел популярность благодаря его появлению в фильме об Индиане Джонсе.