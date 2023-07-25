Раскопки затонувшего Антикитерского корабля: археологи сделали новые невероятные открытия

В последнее время Антикитерский корабль снова приобрел популярность благодаря его изображению в фильме об Индиане Джонсе. Команда международных археологов, водолазов, инженеров, физиков и естествоиспытателей старательно проводит раскопки этого известного места.

Related video

В течение года исследователи достигли значительных успехов в разгадке тонкостей структуры, стратиграфии, самого затонувшего корабля и его ценного груза. Более того, они тщательно задокументировали ранее неисследованные регионы, предлагая более четкое и лучшее понимание этого легендарного судна, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Экспедиция, длившаяся с 19 мая по 18 июня 2023 года, проходила под руководством доктора Анжелики Г. Симози и профессора Лоренца Баумера из Женевского университета (UNIGE). Эта работа является частью более широкой пятилетней исследовательской программы UNIGE (2021-2025 гг.), главная цель которой пролить свет на обстоятельства гибели корабля, включая его сохранность, местонахождение, маршрут и груз.

Открытия, сделанные во время раскопок этого сезона, имеют решающее значение для составления целостного нарратива об этом трагическом историческом событии.

Чтобы обеспечить тщательное документирование, ход раскопок фиксировали с помощью дистанционно управляемых дронов и цифровых изображений, сделанных водолазами. Затем данные ежедневно обрабатывали с помощью передового программного обеспечения для 3D-моделирования, что позволило получить очень подробную визуализацию и анализ места раскопок.

Кроме того, все археологические находки тщательно документировали и постоянно интегрировали в Географическую информационную систему (ГИС) для облегчения анализа их пространственного и временного распределения.

База данных проекта охватывает все известные данные о кораблекрушении, начиная с первых раскопок, проведенных в 1900-1901 годах. Такой целостный подход позволяет провести тщательный и всесторонний анализ, включающий всю ранее собранную информацию.

Раскопки прежде всего сосредоточены на восточном краю места кораблекрушения, где в прошлом году после удаления крупных природных валунов обнаружили части монументальных мраморных статуй.

В этом сезоне команда сделала еще одно удивительное открытие — скелетные останки по меньшей мере еще одного человека, несчастной жертвы этой катастрофического кораблекрушения.

Кроме человеческих останков, на этом месте нашли различные артефакты, характерные для кораблекрушения, в частности фрагменты мраморных статуй, глиняной посуды, стеклянных изделий, а также медные, свинцовые и деревянные элементы конструкции корабля.

Интересно, что один из мраморных фрагментов, похоже, принадлежит к бороде головы Геракла, которую ранее раскопали во время экспедиции 2022 года. Эти находки подтверждают культурную и художественную значимость затонувшего корабля.

Антикитерский корабль, датируемый первой половиной 1 века до н. э., является самой большой античной находкой, когда-либо обнаруженной в Греции. Случайно найденный у берегов острова Антикитера в 1900 году, он побудил к дальнейшим раскопкам под руководством командора Кусто в 1970-х годах, а затем — греческих археологов с 2012 по 2020 год.

С 2021 года проект курирует Женевский университет в сотрудничестве со Швейцарской археологической школой в Греции.

Ранее Фокус писал об артефакте времен Архимеда, который считают самым старым компьютером.

А также мы рассказывали о монгольском флоте в водах Японии: археологи нашли корабли Великого хана Хубилая.