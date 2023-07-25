Розкопки затонулого Антикітерського корабля: археологи зробили нові неймовірні відкриття

Останнім часом Антикітерський корабель знову набув популярності завдяки його зображенню у фільмі про Індіану Джонса. Однак, далека від кінематографічних фантазій, команда міжнародних археологів, водолазів, інженерів, фізиків та природознавців старанно проводить розкопки цього відомого місця.

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Протягом року дослідники досягли значних успіхів у розгадці тонкощів структури, стратиграфії, самого затонулого корабля та його цінного вантажу. Ба більше, вони ретельно задокументували раніше недосліджені регіони, пропонуючи чіткіше і краще розуміння цього легендарного судна, пише Phys.org.

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Експедиція, що тривала з 19 травня по 18 червня 2023 року, проходила під керівництвом доктора Анжеліки Г. Сімозі та професора Лоренца Баумера з Женевського університету (UNIGE). Ця робота є частиною ширшої п'ятирічної дослідницької програми UNIGE (2021-2025 рр.), головна мета якої пролити світло на обставини загибелі корабля, включаючи його збереження, місцезнаходження, маршрут і вантаж.

Відкриття, зроблені під час розкопок цього сезону, мають вирішальне значення для складання цілісного наративу про цю трагічну історичну подію.

Щоб забезпечити ретельне документування, хід розкопок фіксували за допомогою дистанційно керованих дронів і цифрових зображень, зроблених водолазами. Потім дані щодня обробляли за допомогою передового програмного забезпечення для 3D-моделювання, що дозволило отримати дуже детальну візуалізацію та аналіз місця розкопок.

Крім того, всі археологічні знахідки ретельно документували і постійно інтегрували в Географічну інформаційну систему (ГІС) для полегшення аналізу їхнього просторового і часового розподілу.

База даних проєкту охоплює всі відомі дані про аварію корабля, починаючи з перших розкопок, проведених у 1900-1901 роках. Такий цілісний підхід дозволяє провести ретельний і всебічний аналіз, що включає всю раніше зібрану інформацію.

Розкопки насамперед зосереджені на східному краю місця корабельної аварії, де минулого року після видалення великих природних валунів виявили частини монументальних мармурових статуй.

Цього сезону команда зробила ще одне дивовижне відкриття — скелетні останки щонайменше ще однієї людини, нещасної жертви цієї катастрофічної корабельної аварії.

Окрім людських решток, на цьому місці знайшли різноманітні артефакти, характерні для корабельної аварії, зокрема фрагменти мармурових статуй, глиняного посуду, скляних виробів, а також мідні, свинцеві та дерев'яні елементи конструкції корабля.

Цікаво, що один із мармурових фрагментів, схоже, належить до бороди голови Геракла, яку раніше розкопали під час експедиції 2022 року. Ці знахідки підтверджують культурну та мистецьку значущість затонулого корабля.

Антикітерський корабель, що датується першою половиною 1 століття до н. е., є найчисленнішою античною знахідкою, коли-небудь виявленою в Греції. Випадково знайдений біля берегів острова Антикітера у 1900 році, він спонукав до подальших розкопок під керівництвом командора Кусто у 1970-х роках, а згодом — грецьких археологів з 2012 по 2020 рік.

З 2021 року проєкт курує Женевський університет у співпраці зі Швейцарською археологічною школою в Греції.

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