Найстаріший комп'ютер: в новому фільму про Індіану Джонса розкажуть про артефакт часів Архімеда

У кожній частині серії фільмів про Індіану Джонса є сюжетний елемент, відомий як макгафін. Цей важливий предмет привертає увагу як протагоністів, так і антагоністів, спонукаючи їх до низки надзвичайних і часто комедійних пригод.

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Останній фільм франшизи під назвою "Реліквія долі" продовжує цю традицію, показуючи стародавній артефакт. Натхненний реальним Антикітерським механізмом, фільм називає цей історичний об'єкт "Циферблат Архімеда", пише IFLScience.

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Насправді Антикітерський механізм, який часто вважають найстарішим аналоговим комп'ютером з наявних, давно спантеличує дослідників, відколи його знайшли на місці корабельної аварії поблизу острова Антикітера у 1901 році. Датований приблизно 100 роком до нашої ери, цей складний механізм, що складався з 30 шестерень, як вважають, слугував пристроєм для передбачення астрономічних подій на основі досліджень і записів.

До 1951 року артефакт залишався невизначеним, аж поки англійський історик Дерек Джон де Солла Прайс дослідив його. Науковець встановив, що артефакт — це унікальний античний механічний обчислювальний пристрій.

Він здійснив рентгенівське дослідження артефакту і побудував його схему, згідно з якою той мав 32 шестерні. Згідно з його дослідження, артефакт моделював рух Сонця та Місяця відносно зірок. Також, за допомогою диференціальної передачі обчислювалася різниця положень Сонця і Місяця, завдяки чому можна було дізнатися фазу Місяця.

Також із місця аварії підняли бронзові статуї, керамічні глеки, бронзові та срібні монети та золоті прикраси. Завдяки знахідкам вдалося датувати й сам циферблат приблизно 85 роком до н. е. Хоча Архімед жив більше ніж на 100 років раніше, ніж було створено цей артефакт, проте в працях Цицерона згадується аналогічний винахід.

Насправді про Архімеда відомо дуже мало, хоча його репутація одного з найвидатніших математиків давнини цілком заслужена. Йому приписують розробку різних оборонних механізмів для міста Сіракузи, таких як "пазур Архімеда", пристосування, призначене для захоплення і перекидання ворожих кораблів.

Крім того, вважається, що він удосконалив катапульти, які використовували в обороні Сіракуз під час облоги в 214 році до нашої ери. До того ж Архімеду приписують концепцію "променя смерті Архімеда", який нібито використовував систему дзеркал для концентрації сонячного світла і підпалювання ворожих кораблів. Однак залишається значний скептицизм щодо фактичної побудови та використання цього винаходу, оскільки він не згадується у працях Архімеда, що збереглися до наших днів.

Одним із найвідоміших внесків вченого є принцип Архімеда, який часто асоціюється з його знаменитим моментом "еврика". Згідно з розповіддю Вітрувія, письменника першого століття до нашої ери, цар Сіракуз Гієро II замовив виготовлення корони для богів.

Однак після завершення роботи виникли звинувачення, що ювелір підробив корону, замінивши частину золота на срібло. Намагаючись розгадати цю загадку, не пошкодивши корону, Архімед занурився в роздуми. Кажуть, що під час купання він помітив, що чим більше занурюється, тим більше переливається води.

В одному з перекладів Вітрувія розповідається: "Оскільки це вказувало шлях до пояснення випадку, про який йде мова, він вискочив з ванни і кинувся додому голим, кричачи гучним голосом, що знайшов те, що шукав". Пробігаючи містом, він неодноразово вигукував грецькою мовою: "Еврика, еврика!".

Згідно з розповіддю, Архімед зрозумів, що кількість витісненої води відповідає об'єму об'єкта, що дозволило йому визначити її густину, розділивши об'єм на масу об'єкта. Порівнявши цю густину з густиною золота, він зміг визначити, чи була корона зі срібла, як стверджувалося, і так викрити обман ювеліра.

Попри чарівність і популярність цієї історії, виникли сумніви щодо правдивості методу, який приписують Архімеду, а також щодо історичної достовірності того, що він голим бігав вулицями міста, вигукуючи про свої наукові досягнення.

Пазур Архімеда

У наступні роки Галілео Галілей розробив гідростатичні терези, надихнувшись історією Архімеда. Створюючи цей інструмент, він прийшов до переконання, що незалежно розробив той самий метод, який використовував Архімед. За його власними словами, "я вважаю ймовірним, що цей метод є тим самим, якого дотримувався Архімед, оскільки, окрім того, що він є дуже точним, він базується на демонстраціях, знайдених самим Архімедом".

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