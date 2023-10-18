Дни, которых никогда не существовало: куда исчезли дни с 5 по 14-е октября 1582 года

Человечество придумало множество единиц и способов для измерения времени, однако иногда случаются неожиданные повороты. Так произошло в 1582 году, когда десять дней просто исчезли.

Календарь, которым мы пользуемся, не существовал всегда: на протяжении истории он претерпел некоторые интересные изменения. Это происходило не только, чтобы лучше понимать смену времен года, но и по политическим причинам, пишет IFLScience.

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Важной вехой в этой эволюции календаря стал 1582 год, когда Папа Григорий XIII ввел то, что мы сейчас называем григорианским календарем. До этого в большей части римского мира и Европы широко использовали юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры.

Юлианский календарь достаточно хорошо работал для повседневного использования. Однако, для определения даты Пасхи возникла существенная проблема. Никейский собор 325 года постановил, что Пасха должна приходиться на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Проблема заключалась в том, что дата весеннего равноденствия, установленная собором, 21 марта, постепенно отдалялась от фактической даты фактического весеннего равноденствия.

Чтобы решить эту проблему и приблизить календарь к солнечному году (времени, которое Земля проходит по орбите вокруг Солнца), в юлианском календаре введен високосный год каждые четыре года, что добавляло к календарю дополнительный день.

Однако, поскольку фактический солнечный год составляет примерно 365,24219 дня, юлианский календарь, хоть и медленно, но получал дополнительный день примерно каждые 314 лет.

Григорианский календарь, введенный позже, использовал другой подход, чтобы исправить этот календарный дрейф. Решено просто пропускать дни, чтобы исправить несоответствие между календарным и естественным годом. Октябрь церковь выбрала для такой корректировки календаря прежде всего для того, чтобы избежать конфликтов с событиями христианского календаря.

Переход на григорианский календарь состоялся после дня памяти святого Франциска Ассизского 4 октября. В этот момент дату сдвинули на десять дней вперед, и наступило 15 октября. Эта коррекция должна была составлять 13 дней, но Папа Григорий после подсчетов математиков и ученых остановился на 10-дневном смещении.

Стоит отметить, что не все страны сразу перешли на григорианский календарь. Католическая церковь приняла его в 1582 году, но некоторые регионы, такие как Великобритания, США и Канада, перешли на него только в 1752 году.

В конце концов, когда они перешли, им пришлось пропустить больше дней, чтобы синхронизироваться с новым календарем. Например, Турция пережила значительную 13-дневную коррекцию в 1926 и 1927 годах.

Поэтому наш современный календарь, григорианский, ввели как решение проблемы расхождения между календарным и солнечным годом. Он имел целью приблизить наши даты к естественным ритмам вращения Земли вокруг Солнца.

Это историческое смещение календарей, вместе с конкретными коррективами, внесенными Папой Григорием XIII, имело длительное влияние на то, как мы измеряем время. Это напоминание о том, как человеческая изобретательность и научные знания сформировали инструменты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни.

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