Дисциплинарная сандалия Афродиты: мифологическая традиция, которую мы до сих пор обожаем

Греческая богиня Афродита, угрожающая своему непослушному ребенку Эросу подошвой сандалии, кажется, положила начало традиции среди матерей, которая до сих пор практикуется в культурах по всему миру.

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В мире античных мифов выделяется один культовый образ: греческая богиня Афродита, готовая дать своему озорному сыну Эросу легкую взбучку подошвой сандалии. Эта сцена найдена на древнегреческих вазах, таких как ваза 360 года до н. э., которая сейчас экспонируется в Археологическом музее Таранто в Италии, пишет GreekReporter.

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Афродита, часто известная как Венера в римской мифологии, — греческая богиня любви и страсти. Ее сын Эрос (в римской мифологии также известен как Купидон) — бог, ответственный за разжигание пламени любви и страсти в наших сердцах.

История Эроса приобретает различные формы в древнегреческих источниках. В некоторых из самых ранних сказаний о сотворении мира он является одним из богов, присутствующих при рождении Вселенной. Но со временем он начал появляться как сын Афродиты. В этих более поздних легендах его изображают как нарушителя спокойствия, который часто разжигает любовные отношения между богами и смертными.

Эта традиция битья сандалиями не заканчивается на Афродите и Эросе. В других мифах есть похожие сцены. Например, можно найти статуи и керамические изделия, на которых Афродита отражает ухаживания Пана, бога с козьими ногами, что присматривает за пастухами, стадами и нимфами. А кто ей помогает? Маленький Эрос, всегда готовый выручить свою мать.

Древнегреческие сандалии

Если сандалии Афродиты могли быть дисциплинарным инструментом, то древнегреческая обувь имела более практичное назначение.

Но вот кое-что по-настоящему захватывающее. В Стамбуле во время раскопок для проекта Мармарай, подводного железнодорожного тоннеля, соединяющего азиатскую и европейскую части города под Босфором, найдена пара сандалий, которым 1 500 лет.

В Стамбуле во время раскопок для проекта Мармарай, подводного железнодорожного тоннеля, соединяющего азиатскую и европейскую части города под Босфором, найдена пара сандалий, которым 1 500 лет Фото: Twitter/@NkayaMuhittin

Особенностью стало послание, написанное на них на греческом языке: "Пользуйся на здоровье, госпожа, носи в красоте и счастье". Это вечное пожелание владелицы, которое напоминает нам, что даже в далеком прошлом люди заботились о благополучии и радости других.

Итак, вот оно. От древней мифологической дисциплины до современных модных тенденций и трогательных открытий — эти сандалии прошли сквозь время, оставив свой след в культурах и обществах разных эпох. Истории Афродиты и Эроса, а также значение этих древних сандалий продолжают восхищать и вдохновлять нас и сегодня.

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