Пользуйся на здоровье. На раскопках в Стамбуле найдены 1600-летние сандалии и необычное послание на них

На протяжении веков Стамбул был городом, оставившим после себя богатое историческое наследие. Благодаря недавним раскопкам в Феодосийской гавани, исследователи открыли сокровищницу древних артефактов и придали новое понимание прошлого города.

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Стамбул, бывший Константинополь, был свидетелем многочисленных вторжений, завоеваний и перемен, каждое из которых оставило отражение на его ландшафте и культуре. Благодаря недавним раскопкам в гавани Феодосия археологи смогли по-новому взглянуть на историю города и быт жителей, сообщают Arkeonews.

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Гавань Феодосия, являющаяся вторым по величине портом на побережье Мраморного моря, в последние годы стала объектом масштабных раскопок. Эти раскопки производились параллельно со строительством железнодорожных проектов Marmaray и Metro, которые инициированы для решения транспортных проблем Стамбула. Результаты этих раскопок являются самыми масштабными археологическими исследованиями в истории города и предоставляют подробную информацию о доисторических периодах Стамбула.

Этот порт был построен в конце IV века во времена правления Феодосия I Великого: гавань расположена на южном берегу Стамбула. Во времена Поздней Античности она являлась крупнейшей торговой точкой города, а в 673 году, во время нападения арабов, здесь собирался флот, оснащенный греческим огнем, о котором мы рассказывали ранее. Именно благодаря этому оружию удалось защитить Константинополь.

Сандалии имеют деревянную подошву и, как полагают, принадлежали женщине Фото: History of istanbul

Раскопки открыли увлекательные подробности истории заселения Стамбула, территории, которая на протяжении тысячелетий принимала разные культуры и объединяет культуры Востока и Запада. До 2004 года информация об истории заселения Стамбула базировалась на раскопках за пределами Исторического полуострова, и поселения на этих территориях можно было проследить до 2500 лет назад.

Одной из самых выдающихся находок из раскопок Феодосийской гавани является пара сандалий и расческа, возраст которых оценивается примерно в 1 600 лет. Сандалии имеют деревянную подошву и, как полагают, принадлежали женщине. Еще большей интриги им добавляет надпись на греческом языке, который свидетельствует "Пользуйся на здоровье, дамы, носы в красоте и счастье".

Раскопки также привели к обнаружению в гавани нескольких затонувших кораблей, некоторые из которых датируются разными веками. Исследователи выдвигают разные теории, чтобы объяснить, как эти корабли затонули. Некоторые считают, что они могли затонуть во время урагана, цунами или других природных катаклизмов, другие предполагают, что они могли просто покинуть после того, как они отслужили свое.

Сохранились различные артефакты, в частности, такелажные инструменты, как снасти, шкивы, веревки и переключатели, а также предметы быта. Фото: History of istanbul

В четвертом из девяти стратиграфических сегментов на поле раскопок исследователи обнаружили доказательства последствий землетрясения и цунами, произошедших в 553 году нашей эры. Другая теория состоит в том, что юго-западный ветер, известный по-турецки как kaçak (беглец), который внезапно начинается в Мраморном море в летние месяцы, повлек затопление этих кораблей. Накопление морского песка, заполнявшего гавань, защитило и сохранило затонувшие корабли.

Быстрое захоронение кораблей создало аноксидную среду, сохранившую различные артефакты, в частности такелажные инструменты, как снасти, шкивы, веревки и переключатели, а также предметы быта — гребешки, кожаные сандалии, соломенные корзины и деревянные тарелки. Фрагменты затонувших кораблей и предметы предыдущих эпох также обнаружили вокруг гавани, дающие дополнительное представление о богатой истории Стамбула.

Ранее Фокус рассказывал о человеческих останках со шведского корабля "Ваза", которые озадачили ученых: оказалось, что они принадлежали не мужчине, как раньше думали исследователи.