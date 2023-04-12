Користуйся на здоров'я. На розкопках в Стамбулі знайдено 1600-літні сандалі та незвичайне послання на них

Протягом століть Стамбул був містом, яке залишило після себе багату історичну спадщину. Завдяки нещодавнім розкопкам в гавані Феодосії, дослідники відкрили скарбницю стародавніх артефактів і надали нове розуміння минулого міста.

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Стамбул, колишній Константинополь, був свідком численних вторгнень, завоювань і змін, кожна з яких залишила свій відбиток на його ландшафті та культурі. Завдяки нещодавнім розкопкам у гавані Феодосія, археологи змогли по-новому поглянути на історію міста та побут жителів, повідомляють Arkeonews.

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Гавань Феодосія, яка є другим за величиною портом на узбережжі Мармурового моря, останніми роками стала об'єктом масштабних розкопок. Ці розкопки проводилися паралельно з будівництвом залізничних проєктів Marmaray і Metro, які ініційовані для розв'язання транспортних проблем Стамбула. Результати цих розкопок є наймасштабнішим археологічним дослідженням в історії міста і надають детальну інформацію про доісторичні періоди Стамбула.

Цей порт було побудовано в кінці IV століття в часи правління Феодосія І Великого: гавань розміщено на південному березі Стамбула. В часи Пізньої Античності вона була найбільшою торговою точкою міста, а в 673 році, під час нападу арабів, тут збирався флот, оснащений грецьким вогнем, про який ми розповідали раніше. Саме завдяки цій зброї вдалося захистити Константинополь.

Сандалі мають дерев'яну підошву і, як вважають, належали жінці Фото: History of istanbul

Розкопки відкрили захопливі подробиці історії заселення Стамбула, території, яка протягом тисячоліть приймала різні культури і об'єднує культури Сходу і Заходу. До 2004 року інформація про історію заселення Стамбула базувалася на розкопках за межами Історичного півострова, і поселення на цих територіях можна було простежити до 2 500 років тому.

Однією з найвизначніших знахідок з розкопок гавані Феодосії є пара сандалій і гребінець, вік яких оцінюється приблизно в 1 600 років. Сандалі мають дерев'яну підошву і, як вважають, належали жінці. Ще більшої інтриги їм додає напис грецькою мовою, який свідчить "Користуйся на здоров'я, пані, носи в красі та щасті".

Розкопки також привели до виявлення в гавані кількох затонулих кораблів, деякі з яких датуються різними століттями. Дослідники висувають різні теорії, щоб пояснити, як ці кораблі затонули. Дехто вважає, що вони могли затонути під час урагану, цунамі чи інших природних катаклізмів, інші припускають, що їх могли просто покинути після того, як вони відслужили своє.

Збереглися різноманітні артефакти, зокрема такелажні інструменти, як снасті, шківи, мотузки та перемикачі, а також предмети побуту Фото: History of istanbul

У четвертому з дев'яти стратиграфічних сегментів на полі розкопок дослідники знайшли докази наслідків землетрусу і цунамі, що сталися в 553 році нашої ери. Інша теорія полягає в тому, що південно-західний вітер, відомий турецькою як kaçak (втікач), який раптово починається в Мармуровому морі в літні місяці, спричинив затоплення цих кораблів. Накопичення морського піску, що заповнювало гавань, захистило і зберегло затонулі кораблі.

Швидке поховання кораблів створило аноксидне середовище, яке зберегло різноманітні артефакти, зокрема такелажні інструменти, як снасті, шківи, мотузки та перемикачі, а також предмети побуту — гребінці, шкіряні сандалі, солом'яні кошики та дерев'яні тарілки. Фрагменти затонулих кораблів і предмети попередніх епох також знайшли навколо гавані, що дають додаткове уявлення про багату історію Стамбула.

Раніше Фокус розповідав про людські останки зі шведського корабля "Ваза", які спантеличили вчених: виявилося, що вони належали не чоловіку, як раніше думали дослідники.