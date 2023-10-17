Дисциплінарна сандалія Афродіти: міфологічна традиція, яку ми досі обожнюємо

Грецька богиня Афродіта, яка погрожує своїй неслухняній дитині Еросу підошвою сандалії, здається, започаткувала традицію серед матерів, що досі практикується в культурах по всьому світу.

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У світі античних міфів виділяється один культовий образ: грецька богиня Афродіта, готова дати своєму пустотливому синові Еросу легенького прочухана підошвою сандалії. Ця сцена знайдена на давньогрецьких вазах, таких як ваза 360 року до н. е., що зараз експонується в Археологічному музеї Таранто в Італії, пише GreekReporter.

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Афродіта, часто відома як Венера в римській міфології, — грецька богиня кохання та пристрасті. Її син Ерос (у римській міфології також відомий як Купідон) — бог, відповідальний за розпалювання полум'я любові та пристрасті в наших серцях.

Історія Ероса набуває різних форм у давньогрецьких джерелах. У деяких із найбільш ранніх оповідей про створення світу він є одним з богів, присутніх під час народження Всесвіту. Але з часом він почав з'являтися як син Афродіти. В цих пізніших легендах його зображають як порушника спокою, що часто розпалює любовні стосунки між богами та смертними.

Ця традиція биття сандаліями не закінчується на Афродіті та Еросі. В інших міфах є схожі сцени. Наприклад, можна знайти статуї та керамічні вироби, на яких Афродіта відбиває залицяння Пана, бога з козячими ногами, який наглядає за пастухами, отарами та німфами. А хто їй допомагає? Маленький Ерос, завжди готовий виручити свою матір.

Давньогрецькі сандалії

Якщо сандалії Афродіти могли бути дисциплінарним інструментом, то давньогрецьке взуття мало практичніше призначення.

Але ось дещо по-справжньому захопливе. У Стамбулі під час розкопок для проєкту Мармарай, підводного залізничного тунелю, що з'єднує азійську та європейську частини міста під Босфором, знайдено пару сандалій, яким 1 500 років.

У Стамбулі під час розкопок для проєкту Мармарай, підводного залізничного тунелю, що з'єднує азійську та європейську частини міста під Босфором, знайдено пару сандалій, яким 1 500 років Фото: Twitter/@NkayaMuhittin

Особливістю стало послання, написане на них грецькою мовою: "Користуйся на здоров'я, пані, носи в красі та щасті". Це ніби вічне побажання власниці, яке нагадує нам, що навіть у далекому минулому люди дбали про добробут і радість інших.

Отже, ось воно. Від стародавньої міфологічної дисципліни до сучасних модних тенденцій і зворушливих відкриттів — ці сандалії пройшли крізь час, залишивши свій слід у культурах і суспільствах різних епох. Історії Афродіти та Ероса, а також значення цих стародавніх сандалій продовжують захоплювати та надихати нас і сьогодні.

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