"Первые, кто это увидел": в США рабочие нашли затонувший корабль 19 века (фото)

Во время работы над инфраструктурным проектом в городе Сент-Августин строители во Флориде наткнулись на удивительный памятник истории.

Департамент транспорта Флориды (FDOT) занимался проектом стоимостью 42 миллиона долларов, направленным на улучшение городской дренажной системы. Во время копания в центре Сент-Августина рабочие обнаружили деревянные остатки кораблекрушения. Чтобы идентифицировать эту историческую реликвию, FDOT обратилась к археологической фирме Southeastern Archaeological Research (Search), пишет the Guardian.

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Процесс раскопок возглавили археологи Сэм Тернер и Джеймс Дельгадо из Search. Пять дней ушло на то, чтобы осторожно обнаружить остатки того, что оказалось рыбацкой лодкой 19-го века. Это судно, хоть и скромное, имело большое значение, поскольку позволяло заглянуть в прошлое.

Команда использовала контролируемое давление воды, чтобы удалить ил, который покрывал корабль. Джеймс Дельгадо из Search сказал: "Первый момент, когда мы увидели, как он систематически раскрывается, когда мы работали с различными слоями, был, как всегда, захватывающим, потому что ты видишь это первыми".

Этот корабль, известный как "небольшой одномачтовый парусник с малой осадкой", использовали для рыбалки и сбора моллюсков в прибрежных водах Фото: Daniel Fiore (Search, Inc) & Florida Department of Transportation, District Two

Этот корабль, известный как "небольшой одномачтовый парусник с малой осадкой", использовали для рыбалки и сбора моллюсков в прибрежных водах.

Во время раскопок команде удалось восстановить часть нижней части корпуса корабля, который когда-то имел длину от 7 до 9 метров. Участок длиной 6 метров успешно сохранился.

Среди артефактов, найденных на судне, — основание керосиновой лампы, две скорлупы кокосовых орехов, что, вероятно, использовали как чашки, кожаная обувь, которая, вероятно, принадлежала члену экипажа, и монеты 19-го века.

"Это было больше, чем просто само судно. Это было напоминание о повседневной жизни людей. Это напоминание о реальности жизни многих людей, как тогда, так и сейчас. Вы встаете, идете на работу и зарабатываете на жизнь, чтобы иметь еду на столе. Ты тяжело работаешь", — говорит Дельгадо.

Эта находка в Сент-Августине особенно уместна, учитывая богатое историческое прошлое города. Основанный в 1565 году, Сент-Августин является старейшим постоянным европейским поселением в Соединенных Штатах, основанным за несколько десятилетий до того, как англичане колонизировали Джеймстаун.

А потому эта неожиданная находка кораблекрушения 19-го века в Сент-Августине, штат Флорида, является окном в прошлую эпоху.

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