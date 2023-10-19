Всемирный потоп: что будет с Гренландией, если ничего не делать с изменением климата

Авторы нового исследования показывают сценарий развития событий, если люди не смогут ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Гренландия и ее многокилометровый ледниковый покров имеют важнейшее значение для изменения климата на планете. Если весь этот лед растает, то уровень мирового океана поднимется на 7 метров. Это будет настоящая катастрофа, ведь под воду уйдет огромное количество прибрежных участков суши во всем мире, а с ними целые города. Что будет с Гренландией, если люди не смогут ограничить повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия? И что будет, если людям все же удастся снизить глобальную температуру? На эти вопросы ответили ученые, опубликовавшие новое исследование в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Сейчас каждый год в ледниковом покрове Гренландии в результате таяния исчезает примерно 300 млрд кубометров льда. Из-за этого уровень глобального океана повышается на примерно 1 мм в год. Но чем выше будет расти глобальная температура, тем выше будут становится потери льда и соответственно будет расти уровень океана.

Для того, чтобы избежать действительно катастрофических последствий для Земли из-за таяния льда в Гренландии нужно ограничить уровень глобальной температуры на Земле на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с до индустриальной эпохой.

Гренландия и ее многокилометровый ледниковый покров имеют важнейшее значение для изменения климата на планете. Если весь этот лед растает, то уровень мирового океана поднимется на 7 метров Фото: Business - Insider

Ученые создали компьютерные модели, чтобы предсказать поведение ледникового покрова Гренландии во время будущего повышения температуры. Исследования показало, что наихудшего сценария, при котором разрушится ледниковый покров можно избежать и даже частично обратить вспять этот процесс, если удастся снизить глобальную температуру. Учебные считают, что чем ниже и чем раньше произойдет снижение температуры, тем больше шансов минимизировать таяние льда и повышение уровня глобального океана.

Исследование показало, что если уровень температуры повысится на 2 градуса Цельсия и останется на этом уровне, то ожидается существенное разрушение ледникового покрова Гренландии через несколько тысяч лет. Но все изменится, если глобальное потепление удастся приостановить после 2100 года. Модели показали, что таяние ледникового покрова можно частично обратить вспять, пока температура быстро не снизится.

Например, если к 2200 году температура стабилизируется на уровне менее 1,5 градуса Цельсия, тогда ледяной щит останется меньшим, чем сейчас, но стабильным. Но в это случае все равно уровень океана вырастет примерно на 1 метр или немного больше.

Но такое восстановление ледяного щита станет невозможным, если снижение температуры будет занимать слишком много времени или если температура останется слишком высокой. В этих сценариях разрушение ледникового покрова и значительное повышение уровня мирового океана на несколько метров становятся практически неизбежными.

Ученые считают, что, возможно, самого худшего можно будет избежать, если продолжить работу над снижением уровня глобальной температуры в 21 и в 22 веке.

Авторы исследования отмечают, что их результаты не обязательно являются конкретными предсказаниями, а скорее дают представление о возможном развитии событий.

Как уже писал Фокус, Земля находится на грани выхода за пределы глобального потепления. Исследователи предупреждают, что мир опасно заигрывает с нарушением ключевого предела эры "глобального потепления".