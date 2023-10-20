Такого еще никогда не видели: на Юпитере впервые обнаружили новую особенность атмосферы (фото)

Обнаруженное высотное струйное течение мощнее, чем самые сильные ураганы на Земле.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, с помощью космического телескопа Уэбб астрономы смогли обнаружить ранее неизвестную особенность в атмосфере Юпитера. Это высотное струйное течение, то есть зона особенного сильного ветра, который мощнее, чем ураганы 5-й категории на Земле, пишет Space.

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Ученые заявили, что были очень удивлены тем, что смогли сделать новое открытие на планете, которая, казалось бы, хорошо уже изучена. Но анализ снимков Юпитера, который сделал космический телескоп Уэбб, показал, что в верхних слоях атмосферы газового гиганта, а именно примерно в 40 км над облаками в нижней части стратосферы, существует ранее неизвестное струйное течение. Это зона очень сильного высокоскоростного ветра, который перемещается со скоростью 515 км/час. Это в 2 раза больше, чем скорость ветра в земных ураганах самой высокой, пятой, категории.

Ученые выяснили, что струйное течение на Юпитере имеет ширину 4800 км и его обнаружение стало полной неожиданностью. Новая особенность атмосферы газового гиганта находится над экватором и, хотя она не такая впечатляющая как более известные атмосферные особенности планеты, новое открытие дает возможность понять, как происходит взаимодействие между разными слоями атмосферы Юпитера.

Ученые выяснили, что струйное течение на Юпитере имеет ширину 4800 км и его обнаружение стало полной неожиданностью Фото: NASA

Хотя Юпитер сильно отличается от Земли, как минимум размером и тем, что он является газовым гигантом, а наша планета – каменистым миром, их объединяет наличие многослойной атмосферы. Предыдущие наблюдения уже показали, что в нижних слоях атмосферы существуют гигантские штормы и облака из замороженного аммиака. Но именно телескоп Уэбб способен увидеть, что происходит над этими облаками в стратосфере.

Ученые считают, что скорость ветра в разных слоях атмосферы Юпитера является причиной экстремальных погодных условий на планете. Теперь ученые хотят сравнить результаты нового наблюдения с результатами предыдущих исследований, чтобы выяснить какие именно особенности имеют ветра в разных слоях атмосферы газового гиганта. Также это поможет понять, насколько быстро ветер на Юпитере меняется с высотой.

По словам авторов исследования, теперь они хотят провести дополнительные наблюдения за Юпитером с помощью космического телескопа Уэбб, чтобы выяснить меняется ли скорость и размер обнаруженного струйного течения со временем.

Напоминаем, что за Юпитером и его спутниками наблюдает уже несколько лет космический аппарат "Юнона". Несколько дней назад зонд совершил очередной близкий пролет мимо одного из самых известных спутников газового гиганта – спутника Ио. На нем находится самое большое количество извергающихся вулканов во всей Солнечной системе. В результате нового пролета камера аппарата запечатлела покрытый лавой четвертый по величине спутник в Солнечной системе, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли объяснить природу загадочных сигналов с очень горячей планеты, похожей на Землю по размерам. Это пока только теория, которая требует подтверждения, но она раскрывает возможные особенности "адской планеты" в 40 световых годах от Земли.