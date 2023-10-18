Не уникальная Солнечная система. На самом деле Юпитеров во Вселенной больше, чем считалось (фото)

Новое исследование предполагает, что газовые гиганты во внешних частях звездных систем не являются чем-то необычным.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, такие газовые гиганты, как Юпитер, являются более распространенным явлением в нашей галактике, чем считалось раньше. По крайней мере это касается некоторых регионов Млечного Пути, пишет Inverse.

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Долгое время астрономы считали, что Солнечная система является идеальным примером звездной системы. То есть такая модель предполагает наличие нескольких каменистых планет вблизи звезды и нескольких газовых и ледяных гигантов во внешней ее части. Но оказалось, что это не соответствует действительности.

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Во многих известных звездных системах газовые гиганты, так называемые горячие Юпитеры, вращаются вокруг своих звезд даже ближе, чем Меркурий вокруг Солнца. И очень редко можно встретить планету, такую как Юпитер, во внешних регионах звездных систем.

Во многих известных звездных системах газовые гиганты, так называемые горячие Юпитеры, вращаются вокруг своих звезд даже ближе, чем Меркурий вокруг Солнца Фото: space.com

Теперь ученые пришли к выводу, что на самом деле такие планеты, как Юпитер, могут быть более распространенными во Вселенной, чем считалось раньше. Просто таким газовым гигантам необходимы особенные условия, чтобы они могли появиться в звездных системах.

Авторы исследования изучили движущуюся группу звезд Беты Живописца, которая состоит из 30 звезд и находится на расстоянии 115 световых лет от Земли. Ученые считают, что вокруг 20 звезд этой группы могут вращаться газовые гиганты с массой Юпитера на расстоянии, превышающем от 3 до 12 раз расстояние от Земли до Солнца. Но в большей части нашей галактики только примерно 1 из 5 звезд, похожих на Солнце, имеет свою версию нашего Юпитера.

Теперь ученые пришли к выводу, что на самом деле такие планеты, как Юпитер, могут быть более распространенными во Вселенной, чем считалось раньше Фото: NASA

Ученые считают, что это можно объяснить тем, что движущаяся группа звезд Беты Живописца имеет небольшой размер и между ее звездами имеется большое расстояние. Это отличает данную группу от остальных регионов звездообразования, где звезды находятся более близко друг к другу. То есть, ученые считают, что планеты, похожие на Юпитер, появляются в звездных системах, которые входят не в такие компактные звездные группы, как в остальной части галактики. По словам ученых, из этого исследования можно сделать вывод, что наша Солнечная система также сформировалась не в очень переполненном звездами месте.

Долгое время астрономы считали, что Солнечная система является идеальным примером звездной системы Фото: NASA

Для того, чтобы газовые гиганты, похожие на Юпитер, могли сформироваться и нормально эволюционировать во внешней части звездной системы, они не должны подвергаться гравитационному влиянию очень близких других звезд. Ведь это может привести к тому, что такая планета приблизиться к своей звезде и превратиться в горячий Юпитер, либо вообще будет выброшена из родной звездной системы, говорят ученые. То есть, в регионе космоса, где сконцентрировано очень много звезд, в звездных системах сложнее появиться версиям Юпитера.

Пока точно не известно, появилось ли Солнце из газовой туманности в регионе космоса, переполненном новыми звездами, или нет. Ученые надеются, имея на руках результаты нового исследования, попытаться выяснить, где же родилось Солнце на самом деле, что привело к появлению именно такой Солнечной системы.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат NASA, улетевший изучать троянские астероиды Юпитера, вышел на связь на пути к своей первой цели. Космический аппарат "Люси" прислал сообщение на Землю после длительной потери связи.