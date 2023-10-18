Улетел изучать астероиды Юпитера: аппарат NASA вышел на связь на пути к своей первой цели (фото)
Космический аппарат "Люси" прислал сообщение на Землю после длительной потери связи.
Космический аппарат NASA под названием "Люси" отправился в 2021 году для изучения троянских астероидов Юпитера, которые не исследовал до этого еще ни один зонд. Но 6 октября с ним была потеряна связь, но после почти 2 недель молчания аппарат прислал сообщение на Землю, а значит с ним все в порядке, и он продолжает свою важную миссию в космосе, пишет Gizmodo.
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Аппарат "Люси" должен изучить 8 троянских астероидов Юпитера и 2 космических камня в главном поясе астероидов. Троянские астроиды Юпитера – это большое количество камней, которые вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и газовый гигант и их еще никогда не исследовал ни один космический аппарат. Считается, что астероиды возле Юпитера представляют собой "капсулы времени" и хранят информацию о зарождении Солнечной системы.
Но перед тем, как достигнуть своей основной цели, аппарат "Люси" посетит два камня в главном поясе астероидов, среди которых астероид шириной в 700 метров под названием Динкинеш. Он, кстати, получил свое имя только в этом году, когда ученые из NASA решили протестировать на нем работоспособность приборов "Люси".
Сейчас космический аппарат NASA преодолел уже 54 млн км, но ему еще нужно преодолеть 7,6 млн км, чтобы долететь до Динкинеша и приблизится к нему на 425 км. Таким образом, ожидается, что встреча с Динкинешем состоится 1 ноября этого года.
Впервые приборы аппарата NASA зафиксировали положение астероида Динкинеш еще 3 сентября, когда был сделан снимок это камня. Пи этом яркость астероида за последний месяц увеличилась из-за того, что аппарат приближается к нему.
29 сентября аппарат "Люси" скорректировал траекторию полета и немного увеличил свою скорость, чтобы достичь цели к указанному выше сроку. Но начиная с 6 октября ученые на почти 2 недели потеряли связь с космическим аппаратом. Теперь же "Люси" прислал сообщение на Землю, а значит миссия продолжается в штатном режиме.
После посещения космических камней в главном поясе астероидов "Люси" отправится к троянским астероидам Юпитера и прибудет к первому из восьми камней в 2027 году. Все заявленные в планах миссии троянские астроиды аппарат будет изучать до 2033 года.
Космический аппарат "Люси" получил свое имя в честь знаменитых окаменелых останков австралопитека Люси, найденных в 1974 году в Эфиопии (Африка). Возраст этого скелета составляет 3,2 млн лет. На амхарском языке, который является официальным в Эфиопии, окаменелость этого австралопитека называют Динкинеш. Поэтому первый астероид, который исследует аппарат "Люси" получил такое имя только в начале этого года, хотя открыт он был еще в 1999 году.
Более подробно о том, какие троянские астероиды Юпитера будет изучать аппарат NASA, а также о том, что во время полета он сделал потрясающий снимок Земли из космоса, Фокус уже писал.
Также Фокус писал о еще одном астероиде под названием (16) Психея, который считается самым ценным камнем в Солнечной системе. Кстати, 13 октября NASA отправило на его исследование свой космический аппарат под названием "Психея".