Полетів вивчати астероїди Юпітера: апарат NASA вийшов на зв'язок на шляху до своєї першої мети (фото)

Космічний апарат "Люсі" надіслав повідомлення на Землю після тривалої втрати зв'язку.

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Космічний апарат NASA під назвою "Люсі" вирушив 2021 року для вивчення троянських астероїдів Юпітера, які не досліджував до цього ще жоден зонд. Але 6 жовтня з ним було втрачено зв'язок, але після майже 2 тижнів мовчання апарат надіслав повідомлення на Землю, а отже, з ним усе гаразд, і він продовжує свою важливу місію в космосі, пише Gizmodo.

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Апарат "Люсі" має вивчити 8 троянських астероїдів Юпітера та 2 космічні камені в головному поясі астероїдів. Троянські астроїди Юпітера — це велика кількість каменів, які обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й газовий гігант і їх ще ніколи не досліджував жоден космічний апарат. Вважається, що астероїди біля Юпітера являють собою "капсули часу" і зберігають інформацію про зародження Сонячної системи.

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Але перед тим, як досягти своєї основної мети, апарат "Люсі" відвідає два камені в головному поясі астероїдів, серед яких астероїд завширшки в 700 метрів під назвою Дінкінеш. Він, до речі, отримав своє ім'я тільки цього року, коли вчені з NASA вирішили протестувати на ньому працездатність приладів "Люсі".

Космічний апарат NASA під назвою "Люсі" вирушив 2021 року для вивчення троянських астероїдів Юпітера, які не досліджував до цього ще жоден зонд Фото: wikipedia

Наразі космічний апарат NASA подолав уже 54 млн км, але йому ще потрібно подолати 7,6 млн км, щоб долетіти до Дінкінеша і наблизиться до нього на 425 км. Таким чином, очікується, що зустріч із Дінкінешем відбудеться 1 листопада цього року.

Уперше прилади апарату NASA зафіксували положення астероїда Дінкінеш ще 3 вересня, коли було зроблено знімок цього каменю. При цьому яскравість астероїда за останній місяць збільшилася через те, що апарат наближається до нього.

Астероїд Дінкінеш обведений колом на правому зображенні Фото: NASA

29 вересня апарат "Люсі" скоригував траєкторію польоту і трохи збільшив свою швидкість, щоб досягти мети до зазначеного вище терміну. Але починаючи з 6 жовтня вчені на майже 2 тижні втратили зв'язок із космічним апаратом. Тепер же "Люсі" надіслав повідомлення на Землю, а отже місія триває в штатному режимі.

Після відвідин космічних каменів у головному поясі астероїдів "Люсі" вирушить до троянських астероїдів Юпітера і прибуде до першого з восьми каменів 2027 року. Усі заявлені в планах місії троянські астроїди апарат вивчатиме до 2033 року.

Троянські астероїди Юпітера, які вивчить апарат "Люсі" Фото: space.com

Космічний апарат "Люсі" отримав своє ім'я на честь знаменитих скам'янілих останків австралопітека Люсі, знайдених 1974 року в Ефіопії (Африка). Вік цього скелета становить 3,2 млн років. Амхарською мовою, яка є офіційною в Ефіопії, скам'янілість цього австралопітека називають Дінкінеш. Тож перший астероїд, який досліджує апарат "Люсі" отримав таке ім'я лише на початку цього року, хоча відкритий він був ще 1999 року.

Детальніше про те, які троянські астероїди Юпітера вивчатиме апарат NASA, а також про те, що під час польоту він зробив приголомшливий знімок Землі з космосу, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про ще один астероїд під назвою (16) Психея, який вважається найціннішим каменем у Сонячній системі. До речі, 13 жовтня NASA відправило на його дослідження свій космічний апарат під назвою "Психея".