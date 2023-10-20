Генетическое искусство. Ученые создали самую четкую микрокартину в мире, используя ДНК и 16 млн цветов (фото)

Новое творение ученых, размером с ногть большого пальца, имеет невероятную четкость и цветовую палитру в 16 млн оттенков, что сравнимо с палитрой мониторов и печатных изданий.

Фотографии являются своеобразной машиной времени, способной заморозить жизнь, навеки запечатлев ее в неподвижном состоянии, в качестве воспоминания. Ученых, похоже, не устраивал такой расклад, и они в погоне за раскрытием очередных тайн мироздания решили перевернуть все с ног на голову. Они разработали удивительный метод, при котором ДНК используется для воспроизведения цифровых фотографий и при этом передает 16 млн цветов. И хотя это звучит как забавная художественная затея, ее последствия выходят далеко за пределы обычной, пишет New Atlas.

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О работе этой удивительной ДНК-живописи рассказали сами ученые. Наша ДНК состоит из четырех основных строительных блоков, которые часто обозначаются буквами GCAT. Эти блоки располагаются парами, образуя структуру, известную как дуплекс. Интересно то, что ученые могут изменять порядок расположения этих пар. Как правило, ДНК должна быть стабильной, но в данном проекте ученые внесли некоторую умышленную нестабильность.

Исследователи из Венского университета подняли этот принцип, заложенный самой эволюцией, на новый уровень. Они связали небольшие нити ДНК с крошечными светоизлучающими молекулами, которые светятся красным, зеленым или синим цветом. Приклеив их к более крупной нити ДНК, они смогли управлять цветом излучения. Как и на уроках рисования, смешивая различные количества красного, зеленого и синего цветов, мы получаем широкую цветовую гамму. Ученые пошли еще дальше и изменили стабильность этих структур ДНК, чтобы получить различные оттенки. Таким образом, была получена цветовая палитра из 16 млн оттенков, что соответствует полному спектру, который можно увидеть на экранах компьютеров или в печатных изданиях.

Но как же на самом деле они создавали свою ДНК-картину? Для этого они использовали метод, получивший название безмасочного синтеза массивов. Этот метод позволяет одновременно работать с сотнями тысяч кусочков ДНК, решая, какой цвет где должен появиться. Затем они создали цифровое изображение на крошечной поверхности размером примерно с ноготь большого пальца, но с впечатляющей четкостью и цветопередачей.

Картины из ДНК с масштабнейшей цветовой палитрой, полученные в результате применения новой технологии Фото: Tadija Kekic and Jory Lietard

Результаты этого исследования оказались намного лучше, чем все ранее виденные произведения искусства из ДНК. И хотя с точки зрения искусства все это звучит очень увлекательно, есть и практическая сторона. В будущем этот метод может произвести революцию в хранении данных с помощью ДНК, который уже не первый раз исследует наука.

По сути, команда открыла новый путь для исследований, объединив мир искусства и науки. Кто знает, может быть, следующий семейный портрет, который вы сделаете, будет создан из ДНК и сохранен совсем не на вашей карте памяти или даже в облаке, а в устройстве, о котором не могли мечтать даже самые смелые фантасты нашего времени.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось получить самые подробные в истории снимки кишечника, почек и плаценты. Задокументировав наши важные и малоизученные органы на клеточном уровне, ученые представили миру самые подробные карты наших органов, когда-либо составленные.

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