Тур по желудку: создана управляемая таблетка-камера, как альтернатива традиционной эндоскопии (видео)

Ученые впервые в испытали микро-камеру с магнитным управлением, благодаря которой сканирование желудка становится таким же простым, как проглатывание таблетки.

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Каждый год бесчисленное количество врачей прибегают к традиционной эндоскопии для выявления и лечения огромного количества заболеваний желудочно-кишечного тракта, начиная от простого несварения желудка и заканчивая опасными для жизни раковыми опухолями. Несмотря на свою распространенность, этот метод не лишен трудностей и часто недоступен для некоторых пациентов. Но в скором будущем сделать сканирование желудка станет так же просто, как проглотить таблетку. Новое исследование преодолевает множество ограничений, демонстрируя дистанционно управляемую видеотаблетку, которая может предложить глубокий обзор желудка, пишет GW.

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Авторы этого исследования, работающие в Университете Джорджа Вашингтона (УДВ), первыми в США испытали капсульный эндоскоп с магнитным управлением. Этот прорыв стал возможен благодаря инновационной медицинской технологической компании AnX Robotica, создавшей уникальную систему эндоскопии под названием NaviCam, которая использовалась в исследовании. Эта система позволяет сразу же поставить диагноз пациентам, устраняя необходимость в традиционной последующей эндоскопии. Подобно крохотной субмарине, капсула с магнитным управлением проплывает через желудок, делая снимки и снимая видео о любых признаках кровотечения, воспаления или злокачественной опухоли. Хотя управление с помощью джойстика может потребовать некоторого обучения, разработчики работают над функцией искусственного интеллекта, которая позволит осуществлять навигацию простым нажатием кнопки. В дальнейшем NaviCam будет использоваться для передачи видео для удаленной диагностики, когда специалист не может немедленно прибыть на место.

Видеозапись таблетки-камеры с системой NaviCam в действии:

Система NaviCam в действии

Эта новая техника была опробована в ходе исследования с участием 40 пациентов и показала 95-процентный успех в получении детальных изображений всех значимых частей желудка. Местный врач управлял джойстиком, после чего результаты оценивал специалист за пределами участка. Этот метод оказался столь же эффективным, как и традиционная эндоскопия, в выявлении поражений с высоким риском, при этом 80% пациентов предпочли новый подход. Команда не сообщила о каких-либо проблемах безопасности, связанных с этим методом, но они призывают к осторожности, так как исследование было предварительным, и необходимо провести более крупное исследование, чтобы подтвердить надежность и целесообразность использования этого метода в качестве альтернативы эндоскопии. Однако одним из заметных недостатков этой революционной техники является невозможность проведения биопсии.

Эндрю Мельтцер, уважаемый профессор Школы медицины и наук о здоровье УДВ, считает эту технологию перспективной. Он сказал: "Традиционная эндоскопия не только инвазивна, но и обременительна с финансовой точки зрения из-за необходимости анестезии и потерянных рабочих дней. Если мы сможем продемонстрировать, что эти капсулы с магнитным управлением эффективны в выявлении поражений высокого риска в более крупных исследованиях, они могут проложить путь к созданию удобного, простого в использовании инструмента для скрининга заболеваний верхних отделов ЖКТ, таких как язва или рак желудка".

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