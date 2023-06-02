Тур по шлунку: створено керовану таблетку-камеру, як альтернативу традиційній ендоскопії (відео)

Вчені вперше випробували мікро-камеру з магнітним управлінням, завдяки якій сканування шлунка стає таким же простим, як проковтування таблетки.

Related video

Щороку незліченна кількість лікарів вдаються до традиційної ендоскопії для виявлення і лікування величезної кількості захворювань шлунково-кишкового тракту, починаючи від простого нетравлення шлунка і закінчуючи небезпечними для життя раковими пухлинами. Незважаючи на свою поширеність, цей метод не позбавлений труднощів і часто недоступний для деяких пацієнтів. Але в недалекому майбутньому зробити сканування шлунка стане так само просто, як проковтнути таблетку. Нове дослідження долає безліч обмежень, демонструючи дистанційно керовану відеотаблетку, яка може запропонувати глибокий огляд шлунка, пише GW.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Автори цього дослідження, що працюють в Університеті Джорджа Вашингтона (УДВ), першими в США зазнали капсульний ендоскоп із магнітним керуванням. Цей прорив став можливий завдяки інноваційній медичній технологічній компанії AnX Robotica, яка створила унікальну систему ендоскопії під назвою NaviCam, що використовувалася в дослідженні. Ця система дає змогу відразу ж поставити діагноз пацієнтам, усуваючи необхідність у традиційній подальшій ендоскопії. Подібно до крихітної субмарини, капсула з магнітним управлінням пропливає через шлунок, роблячи знімки і знімаючи відео про будь-які ознаки кровотечі, запалення або злоякісної пухлини. Хоча управління за допомогою джойстика може потребувати деякого навчання, розробники працюють над функцією штучного інтелекту, яка дасть змогу здійснювати навігацію простим натисканням кнопки. Надалі NaviCam буде використовуватися для передачі відео для віддаленої діагностики, коли фахівець не може негайно прибути на місце.

Відеозапис таблетки-камери з системою NaviCam у дії:

Система NaviCam у дії

Цю нову техніку було випробувано під час дослідження за участю 40 пацієнтів, і вона показала 95-відсотковий успіх в отриманні детальних зображень усіх значущих частин шлунка. Місцевий лікар керував джойстиком, після чого результати оцінював фахівець за межами ділянки. Цей метод виявився настільки ж ефективним, як і традиційна ендоскопія, у виявленні уражень із високим ризиком, водночас 80% пацієнтів віддали перевагу новому підходу. Команда не повідомила про будь-які проблеми безпеки, пов'язані з цим методом, але вони закликають до обережності, оскільки дослідження було попереднім, і необхідно провести більш велике дослідження, щоб підтвердити надійність і доцільність використання цього методу як альтернативи ендоскопії. Однак одним із помітних недоліків цієї революційної техніки є неможливість проведення біопсії.

Ендрю Мельтцер, шановний професор Школи медицини та наук про здоров'я УДВ, вважає цю технологію перспективною. Він сказав: "Традиційна ендоскопія не тільки інвазивна, а й обтяжлива з фінансового погляду через необхідність анестезії та втрачені робочі дні. Якщо ми зможемо продемонструвати, що ці капсули з магнітним управлінням ефективні у виявленні уражень високого ризику в більших дослідженнях, вони можуть прокласти шлях до створення зручного, простого у використанні інструменту для скринінгу захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, таких як виразка або рак шлунка".

Раніше Фокус писав про лікувальні клітини шлунка. Їх перетворили на заводи інсуліну.