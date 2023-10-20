Зубастый художник по имени Бретон: как акула однажды нарисовала свой гигантский автопортрет (фото)
Произведение искусства, нарисованное большой белой акулой, позволило обратить внимание на куда большую проблему этих уязвимых грациозных созданий, имеющих врагов, как среди людей, так среди и животного мира.
Многие люди тянуться к искусству, особенно к визуальной его части, будь то игры, фильмы или нарисованные изображения. Похоже, что животные в этом не отстают от нас, ведь большая белая акула по имени Бретон, однажды решил не просто насладиться искусством, а начать создавать его. О том, как житель подводного мира решил попробовать себя в роли художника и чем это закончилось писали многие, в том числе и News18.
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Исследователи отслеживают акул, чтобы понять особенности их движения и поведения, особенно миграции. Полученные данные помогают морским биологам больше узнать об этих величественных существах. Бретон — не обычная акула. Весом в 680 кг и длиной более 3,9 метра он производил, в буквальном смысле, большое впечатление.
Свое имя он получил от острова Кейп-Бретон в Новой Шотландии, где ему впервые был установлен GPS-трекер. Маячок, установленный на Бретоне, со временем начал показывать маршрут, удивительно похожий на форму акулы в водах Атлантического океана. На эту интересную деталь тогда обратил внимание пользователь платформы Х (бывший Твиттер) Джефф Барнаби.
В 2020 году группа океанических исследований OCEARCH оснастила Бретона этим трекером не только для развлечения, но и для помощи в охране этого исчезающего вида. И, похоже, что Бретон очень любил путешествовать. В октябре 2021 г. он преодолел расстояние около 2414 км, доказав, что является настоящим неугомонным исследователем океана.
Вы можете задаться вопросом, почему акулы нуждаются в защите. И дело тут отнюдь не в том, что ученые пытаются спаси вид вымирающих морских художников, уникальных в своем роде мастеров геолокационного пера. Реальная история намного более цинична и печальна. Несмотря на то, что во многих странах это запрещено законом, люди охотятся на акул ради их органов. Они используются в различных целях, в том числе в пищу и в медицине. Но оберегать этих восхитительных существ приходится не только от людей. Исследование, проведенное в 2022 году, обнаружило в воде еще одного хищника, опасного для акул: косаток, известных также как киты-убийцы. Удивительно, но эти самые косатки нападают на больших белых акул и поедают их части. Это было обнаружено после изучения останков нескольких акул, выброшенных на берег Южной Африки.
Что же ждало Бретона и его собратьев? Исследователи продолжают следить за ними, изучать их перемещения и учиться у них. Каждый кусочек информации — это шаг к обеспечению безопасности и пониманию этих великолепных существ. И кто знает? Может быть, в будущем мы еще не раз увидим их подводные произведения искусства.
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