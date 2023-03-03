Кто нарисовал "Мадонну Флаже": искусственный интеллект установил авторство

Благодаря ИИ удалось установить, что картина "Мадонна Флаже", вероятно, создана Рафаэлем — художником эпохи Возрождения, известным во всем мире.

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В 1995 году Энтони Эйерс из Чикаго приобрел картину "Мадонна Флаже" за 30 тысяч долларов. Он стремился доказать, что эту картину нарисовал Рафаэль Санти, известный художник эпохи Ренессанса. Благодаря современным технологиям и ИИ удалось установить авторство, сообщают Daily Mail.

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Энтони Эйерс приобрел картину в 1995 году и с тех пор потратил немало усилий, чтобы доказать авторство Рафаэля. Четыре года назад он поручил фирме Art Recognition, занимающейся разработкой ИИ, проанализировать краску и деревянные панели картины.

Фирма "тренировала" свое программное обеспечение используя миллионы произведений искусства и алгоритмы машинного обучения. Благодаря этому, было установлено, что с вероятностью 97% "Мадонна Флаже" принадлежит Рафаэлю. За все время использования программного комплекса Art Recognition менее 10% клиентов компании получили результат свыше 95%.

Всего за все годы исследований Эйерс и его друзья потратили более 500 тысяч долларов. Мужчина умер в 2022 году, так и не дождавшись результатов исследования, однако его жена продолжила работу по установлению авторства картины.

Рафаэль Санти родился в Урбино, Италия в 1483 году и учился живописи у своего отца. Умер художник в 1520 году, оставив после себя менее 200 работ, которые сейчас невероятно ценны. В последний раз его работу продали в 2009 году: эскиз "Голова Музы" ушел за 48 миллионов долларов.

Жена Эйерса рассказывает: "Тони просто знал, что это что-то особенное. Он не мог выбросить ее из головы".

[ + – ] Команда разработчиков сначала научили ИИ различать настоящие работы Рафаэля и подражания Фото: Art Recognition

[ + – ] Исследование показало интересные результаты: лицо Марии и Иисуса на 96,57% и 96,24% принадлежат Рафаэлю Фото: Art Recognition

Команда разработчиков сначала научила ИИ различать подлинные работы Рафаэля и подражания. После этого они обработали картину, проанализировав 16 ее частей отдельно и само полотно в целом.

Исследование показало интересные результаты: лицо Марии и Иисуса на 96,57% и 96,24% принадлежат Рафаэлю. Тем не менее часть картины написана кем-то другим и исследователи считают, что художник работал вместе с другим, неизвестным коллегой.

Доктор Карина Поповичи, основательница Art Recognition рассказала: "Благодаря искусственному интеллекту мы предлагаем клиентам объективность и доступность, чего не хватало в сфере оценки произведений искусства на протяжении многих лет. История искусства, происхождение, химический анализ и другие методы критически важны для полного понимания произведения искусства, но решения об атрибуции не должны полагаться исключительно на субъективный глаз человека-эксперта".

Доктор Ларри Силвер, почетный профессор истории искусств Фаркгара в Университете Пенсильвании, также исследовал полотно после анализа ИИ. По его мнению, она происходит из мастерской Рафаэля, а значительная часть работы принадлежит самому художнику.

Экспертиза компании Art Analysis and Research, изучавшей пигмент и происхождение, подкрепила мнение Сильвера.

"Технический и искусствоведческий анализы совпадают и позволяют предположить, что основу этой картины, скорее всего, создал Рафаэль, с очевидным участием в работе второстепенной руки", — подытожил доктор Силвер.

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