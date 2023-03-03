Хто намалював "Мадонну Флаже" : штучний інтелект встановив авторство

Завдяки ШІ вдалося встановити, що картина "Мадонна Флаже", ймовірно, створена Рафаелем — митцем епохи Відродження, відомим у цілому світі.

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У 1995 році Ентоні Ейерс з Чикаго придбав картину "Мадонна Флаже" за 30 тисяч доларів. Чоловік прагнув довести, що цю картину намалював Рафаель Санті, відомий митець епохи Ренесансу. Завдяки сучасним технологіям та ШІ вдалося встановити авторство, повідомляють Daily Mail.

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Ентоні Ейерс придбав картину у 1995 році і з того часу витратив немало зусиль, щоб довести авторство Рафаеля. Чотири роки тому він доручив фірмі Art Recognition, яка займається розробкою ШІ, проаналізувати фарбу та дерев’яні панелі картини.

Фірма "тренувала" своє програмне забезпечення використовуючи мільйони творів мистецтва та алгоритми машинного навчання. Завдяки цьому, було встановлено що з ймовірністю 97% "Мадонна Флаже" належить Рафаелю. За весь час використання програмного комплексу Art Recognition менш як 10% клієнтів компанії отримали результат вище 95%.

Загалом, за всі роки досліджень Ейерс та його друзі витратили понад 500 тисяч доларів. Чоловік помер у 2022 році, так і не дочекавшись результатів дослідження, проте його дружина продовжила роботу по встановленню авторства картини.

Як відомо, Рафаель Санті народився в Урбіно, Італія у 1483 році та навчався живопису у свого батька. Помер митець у 1520 році, залишивши після себе менш як 200 робіт, які зараз є неймовірно цінними. Востаннє, його роботу продали у 2009 році: ескіз "Голова Музи" продали за 48 мільйонів доларів.

Дружина Ейерса розповідає: "Тоні просто знав, що це щось особливе. Він не міг викинути її з голови".

[ + – ] Команда розробників спочатку навчили ШІ розрізняти справжні роботи Рафаеля та наслідування Фото: Art Recognition

[ + – ] Дослідження показало цікаві результати: обличчя Марії та Ісуса на 96,57% та 96,24% належать Рафаелю Фото: Art Recognition

Команда розробників спочатку навчили ШІ розрізняти справжні роботи Рафаеля та наслідування. Після цього, вони обробили картину, проаналізувавши 16 її частин окремо та саме полотно в цілому.

Дослідження показало цікаві результати: обличчя Марії та Ісуса на 96,57% та 96,24% належать Рафаелю. Проте, частина картини була написана кимось іншим й дослідники вважають, що митець працював разом з якимось іншим, невідомим художником.

Доктор Каріна Поповічі, засновниця Art Recognition розповіла: "Завдяки штучному інтелекту ми пропонуємо клієнтам об'єктивність і доступність, чого не вистачало у сфері оцінки творів мистецтва протягом багатьох років. Історія мистецтва, походження, хімічний аналіз та інші методи є критично важливими для повного розуміння твору мистецтва, але рішення про атрибуцію не повинні покладатися виключно на суб'єктивне око людини-експерта".

Доктор Ларрі Сілвер, почесний професор історії мистецтв Фаркгара в Університеті Пенсильванії, також дослідив полотно після аналізу ШІ. На його думку, вона походить з майстерні Рафаеля, а значна частина роботи належить самому художнику.

Експертиза компанії Art Analysis and Research, що вивчала пігмент і походження, підкріпила думку Сільвера.

"Технічний та мистецтвознавчий аналізи збігаються і дозволяють припустити, що основу цієї картини, швидше за все, створив Рафаель, з очевидною участю в роботі другорядної руки", — підсумував доктор Сілвер.

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