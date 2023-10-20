Железо с неба: ученые обнаружили, что древние египтяне понимали природу падения метеоритов

Вероятно, древние египтяне могли знать, что существует связь между железом и метеоритами. На это указывают не только обнаруженные артефакты из метеоритного железа, но и иероглифы.

В гробнице Тутанхамона был найден удивительный артефакт — кинжал, изготовленный из метеоритного железа. Ученые использовали метод портативной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии, чтобы исследовать кинжал, и обнаружили, что его состав очень близок к составу железных метеоритов, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Некоторые эксперты считают, что это мог быть подарок от царя Митанни Аменхотепу III, дедушке Тутанхамона и кинжал передавался из поколения в поколение. Тем не менее остается вопрос: знали ли древние египтяне, что железо может попадать на Землю вместе с метеоритами?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к иероглифическим текстам, которые украшали древнеегипетские гробницы и храмы. Оказывается, во времена 19-й династии, а это около 1295 года до нашей эры, появилось новое иероглифическое слово для обозначения железа. Это слово было "bi-A-n-pt", что переводится как "железо с неба".

Научная сотрудница отдела физических наук в Открытом университете, Диана Джонсон объяснила: "Почему это новое слово появилось именно в такой форме в это время, неизвестно, но позже оно было применено ко всему металлическому железу. Очевидным объяснением внезапного появления этого слова было бы большое падение метеорита или большой метеоритный дождь".

Еще более ранние упоминания, связывающие железо с небом, можно найти в "Текстах пирамид". Эти тексты написаны на стенах пирамид, построенных 4100-4400 лет назад. "Надписи представляют небо как железную чашу, содержащую воду, кусочки которой могут упасть на Землю в виде метеоритов или дождя" — рассказала египтолог Виктория Альманса-Виллаторо. В этих древних текстах железо и небо почти взаимозаменяемы, есть даже отрывки, описывающие умерших, плывущих сквозь железо, и необходимость разбить железный барьер, чтобы достичь неба.

Существуют даже более тонкие намеки на то, что древние египтяне понимали связь между метеоритами и небом. Тот самый иероглиф, который использовался для обозначения железа, также использовался как классификатор для слов "матка" и "вода".

"То, что сначала можно было бы отбросить как случайные, нерелевантные ассоциации "ненаучных" умов, описывающих металлы, женщин и воду, оказывается побочным продуктом научно правильной интерпретации происхождения метеоритного железа", — добавила Альманса-Вилларо. "В Египте 4400 лет назад слово "железо" могло означать просто небо, потому что египтяне знали, что железо было частью неба".

Сегодня падение крупных метеоритов все еще относительно редкое явление, поэтому возникают вопросы, могли ли древние египтяне наблюдать нечто подобное. Однако это не является невозможным: в Южном Египте могло произойти событие вроде падения метеорита Гебель-Камиль, которое произошло в течение последних 5 000 лет. Это могло быть непосредственным наблюдением, которое укрепило их веру в железо с неба.

Тот факт, что древние египтяне имели слово "железо с неба" и описывали небо как содержащее железо и воду, свидетельствует об удивительно точном понимании метеоритов и их происхождения.

Это открытие также напоминает нам, что древние культуры имели глубокую связь с миром природы и космосом. Это свидетельство их любознательности и способности наблюдать и осмысливать окружающий мир.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали лицо фараона Рамсеса II перед смертью и в расцвете сил.

А также мы рассказывали о фаюмских портретах возрастом 2 тысячи лет. В Амстердаме началась выставка портретов мумифицированных людей, которые нашли в городе Фаюм.