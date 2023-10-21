Опасность в каждой тарелке: ученые назвали вид мяса, повышающий риск развития диабета

Кроме выявления самого виновника развития диабета, ученые также обнаружили и предложили альтернативы, способные наоборот — снизить шанс возникновения опасного заболевания.

Ученые призывают любителей время от времени съесть стейк или гамбургер опасаться. Недавнее исследование показало, что люди, употребляющие всего две порции красного мяса в неделю, могут иметь повышенный риск заболеть диабетом 2-го типа. И чем больше красного мяса вы едите, тем выше риск. Но есть и положительная сторона — те же исследования показывают, что замена красного мяса на некоторые другие продукты может снизить этот риск, пишет The Week.

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана обнаружили эту связь, тщательно изучив информацию о здоровье более 200 тыс. человек за 36 лет. За это время более чем у 22 000 из них развился диабет 2-го типа.

Особого внимания заслуживает разница в риске развития диабета в зависимости от потребления красного мяса. У тех, кто потреблял больше всего красного мяса, риск развития диабета был на 62% выше, чем у тех, кто потреблял его меньше всего. Ученые решили копнуть глубже и узнали, что каждая дополнительная порция красного мяса, съеденная человеком за день, может увеличить риск на 24%, если это необработанное мясо, и на 46%, если оно переработанное.

Однако не все так мрачно в кулинарном мире. Ученые также проанализировали, что может произойти, если заменить ежедневную порцию красного мяса на что-то другое. Оказалось, что употребление в пищу орехов или бобовых может снизить риск развития диабета на 30%. А если вместо этого употреблять молочные продукты, такие как сыр или молоко? Это может означать снижение риска на 22%, согласно исследованию.

Почему же это так важно? Диабет 2-го типа — это не просто повышение уровня сахара, это заболевание, которое может привести к проблемам с сердцем, почками, раку и даже повлиять на функции памяти. Поэтому поиск факторов, влияющих на его возникновение, является жизненно важным для сотен тысяч людей.

Один из главных исследователей, Сяо Гу, отметил, что эти данные еще раз подтверждают то, что предлагают многие медицинские рекомендации: сократить потребление красного мяса, будь то обычный стейк или какой-либо обработанный сорт.

Судя по, отдавая предпочтение растительным белкам, а не красному мясу, мы также, возможно, оказываем услугу окружающей среде, способствуя уменьшению выбросов парниковых газов и решению проблем изменения климата. Таким образом, речь идет не только о нашем индивидуальном здоровье, но и о шаге в сторону более здоровой планеты.

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