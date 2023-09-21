Один прием пищи в день: что на самом деле делает такая диета с организмом человека

Один из самых экстремальных видов голодания наносит существенный ущерб нашему здоровью.

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Долгие годы знаменитости популяризировали самые разнообразные диеты. Одна из последних тенденций – "один прием пищи в день" (или OMAD — one meal a day), пишет ScienceAlert.

Как известно, поклонниками такой диеты являются Брюс Спрингстин и лидер группы Coldplay Крис Мартин. Сторонники такого достаточно экстремального метода похудения утверждают, что так они могут эффективнее контролировать свой вес и поддерживать необходимую форму.

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По словам ученых, OMAD – это более экстремальный вариант других типов голодания, таких как прерывистое голодание и ограниченное по времени питание. Так, вместо того, чтобы ограничить себя в пище в определенные дни или часы, люди сидящие на OMAD, съедают все дневные калории за один большой прием пищи.

Сторонники такой диеты конечно же, утверждают, что она улучшает многие аспекты их жизни, но настоящих исследований OMAD было проведено слишком мало. Мы не знаем, как один прием пищи в день влияет на организм человека, потому как большинство исследований проводились на животных.

На данный момент имеется одно исследование, которое изучило влияние OMAD на людей. В рамках эксперимента участникам давали одинаковое количество калорий каждый день на протяжении всего исследования.

Исследование было разделено на две части, где сперва участники потребляли все необходимые калории за один прием пищи в день, а потому перешли на трехразовое питание. Каждый вид приема пищи соблюдался на протяжении 11 дней. Один прием пищи в день происходил в период между 17:00 и 19:00. Прошли исследование только 11 человек.

Результаты показали, что участники быстрее теряли массу тела и жировую массу, когда питались только один раз в день. В это же время, у участников наблюдалось большее снижение мышечной массы и плотности котей от приема пищи только один раз в день.

Такой результат может привести к снижению мышечной функции и высокому риску переломов костей, если соблюдать диету OMAD в течение длительного времени.

Также исследования на животных, которые проверяли эффекты OMAD, дали противоречивые результаты. Например, мыши, которые питались один раз в день набрали больше веса в сравнении с теми грызунами, кто питался три раза в день.

Будущим исследованиям на людях еще предстоит изучить влияние OMAD на большее количество участников и другие группы населения. В имеющемся эксперименте приняли участие только худощавые молодые люди. Также необходимо выяснить эффект OMAD в течение более длительного периода времени.

Ученые обращают внимание и на другой аспект такой диеты. За один прием пищи в день будет крайне трудно удовлетворить все потребности нашего организма в энергии, белке, клетчатка и ключевых витаминах с минералами. Недостаток все этих питательных веществ может привести к потере мышечной массы, риску запоров и ухудшению здоровья кишечника.

Люди на диете OMAD должны убедиться в том, что получают достаточное количество белка, овощей, орехов, семян, а также фруктов и цельнозерновых продуктов во время этого одного приема пиши в день.

Таким людям также понадобится хорошая порция молочных продуктов, чтобы удовлетворить потребность своего организма в кальции и йоде.

Поэтому подобна диета не может быть рекомендована детям, беременным, пытающимся забеременеть или кормящим грудью женщинам, и запрещена для людей с расстройствами пищевого поведения.

Не исключено, что такая диета подходит знаменитостям, поскольку у них есть доступ к диетологам, высококачественным добавкам, когда они становятся необходимыми. Но для большинства из нам такая диета может оказаться потенциально вредной в долгосрочной перспективе.