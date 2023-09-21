Один прийом їжі на день: що насправді робить така дієта з організмом людини

Один із найекстремальніших видів голодування завдає істотної шкоди нашому здоров'ю.

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Довгі роки знаменитості популяризували найрізноманітніші дієти. Одна з останніх тенденцій — "один прийом їжі на день" (або OMAD — one meal a day), пише ScienceAlert.

Як відомо, прихильниками такої дієти є Брюс Спрінгстін і лідер гурту Coldplay Кріс Мартін. Прихильники такого досить екстремального методу схуднення стверджують, що так вони можуть ефективніше контролювати свою вагу і підтримувати необхідну форму.

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За словами вчених, OMAD — це більш екстремальний варіант інших типів голодування, таких як переривчасте голодування і обмежене за часом харчування. Так, замість того, щоб обмежити себе в їжі в певні дні або години, люди, які сидять на OMAD, з'їдають всі денні калорії за один великий прийом їжі.

Прихильники такої дієти, звісно ж, стверджують, що вона покращує багато аспектів їхнього життя, але справжніх досліджень OMAD було проведено занадто мало. Ми не знаємо, як один прийом їжі на день впливає на організм людини, бо більшість досліджень проводили на тваринах.

На даний момент є одне дослідження, яке вивчило вплив OMAD на людей. У рамках експерименту учасникам давали однакову кількість калорій щодня протягом усього дослідження.

Дослідження було розділене на дві частини, де спершу учасники споживали всі необхідні калорії за один прийом їжі на день, а потім перейшли на триразове харчування. Кожного виду прийому їжі дотримувалися протягом 11 днів. Один прийом їжі на день відбувався в період між 17:00 і 19:00. Пройшли дослідження тільки 11 осіб.

Результати показали, що учасники швидше втрачали масу тіла і жирову масу, коли харчувалися тільки один раз на день. Водночас в учасників спостерігалося більше зниження м'язової маси і щільності кішок від прийому їжі тільки один раз на день.

Такий результат може призвести до зниження м'язової функції та високого ризику переломів кісток, якщо дотримуватися дієти OMAD протягом тривалого часу.

Також дослідження на тваринах, які перевіряли ефекти OMAD, дали суперечливі результати. Наприклад, миші, які харчувалися один раз на день, набрали більше ваги, як порівняти з тими гризунами, хто харчувався тричі на день.

Майбутнім дослідженням на людях ще належить вивчити вплив OMAD на більшу кількість учасників та інші групи населення. У наявному експерименті взяли участь тільки худорляві молоді люди. Також необхідно з'ясувати ефект OMAD протягом тривалішого періоду часу.

Вчені звертають увагу й на інший аспект такої дієти. За один прийом їжі на день буде вкрай важко задовольнити всі потреби нашого організму в енергії, білку, клітковині та ключових вітамінах із мінералами. Нестача всіх цих поживних речовин може призвести до втрати м'язової маси, ризику закрепів і погіршення здоров'я кишківника.

Люди на дієті OMAD повинні переконатися в тому, що отримують достатню кількість білка, овочів, горіхів, насіння, а також фруктів і цільнозернових продуктів під час цього одного прийому їжі на день.

Таким людям також знадобиться хороша порція молочних продуктів, щоб задовольнити потребу свого організму в кальції та йоді.

Тому подібна дієта не може бути рекомендована дітям, вагітним, жінкам, які намагаються завагітніти або годують грудьми, і заборонена для людей із розладами харчової поведінки.

Не виключено, що така дієта підходить знаменитостям, оскільки у них є доступ до дієтологів, високоякісних добавок, коли вони стають необхідними. Але для більшості з нас така дієта може виявитися потенційно шкідливою в довгостроковій перспективі.