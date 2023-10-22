Атомный туризм: "Оппенгеймер" стал причиной туристического ажиотажа на место испытания бомбы

На волне небывалого успеха фильма, реальные жуткие последствия испытания атомной бомбы, постигшие маленький городок, к сожалению, отошли на второй план.

Полигон Тринити, расположенный на юге штата Нью-Мексико, известен как место, где была запущена первая атомная бомба. В последнее время здесь наблюдается всплеск посещаемости, что, вероятно, связано с популярностью фильма "Оппенгеймер". В обычных условиях полигон закрыт для посещения, поскольку находится рядом с районом испытаний ракет на ракетном полигоне Уайт-Сэндс. Однако два раза в год он открывается для посещения, и в этот раз к нему выстроилась немалая очередь желающих, пишет Phys.org.

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Фильм "Оппенгеймер" рассказывает о Дж. Роберте Оппенгеймере и секретном проекте "Манхэттен" во время Второй мировой войны. Интересен тот факт, что в качестве одной из составляющих привлекательности фильма была отмечена тенденция смотреть его параллельно с фильмом "Барби", что получило название "феномен Барбенгеймера". Властям полигона даже пришлось предупредить людей о возможном долгом ожидании входа и посоветовать им заранее планировать свои действия, так как объект находится в отдалении и имеет ограниченное количество удобств.

История создания атомной бомбы увлекает многих, но нельзя забывать и о реальных последствиях ее испытаний. Местные жители, особенно те, кто жил на ветру от полигона "Тринити", столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Сообщество людей, подвергшихся всему этому, утверждает, что правительство США не предупредило их об этом до начала испытаний. В результате в районе увеличилось количество таких заболеваний, как рак, а также других осложнений со здоровьем. Эта проблема настолько актуальна, что даже существует документальный фильм "Сначала мы бомбили Нью-Мексико", в котором рассматриваются последствия Манхэттенского проекта.

Фильм "Оппенгеймер", безусловно, привлек внимание к историческим событиям, а близлежащий город Лос-Аламос в полной мере воспринял его новую славу. Многие местные жители даже получили возможность сняться в фильме в качестве статистов, а в честь этого в городе был организован фестиваль Оппенгеймера.

Хотя история создания и испытания атомной бомбы, показанная на больших экранах, была очень увлекательной, важно помнить о ее реальных последствиях и о людях, которые непосредственно пострадали от ее применения.

Ранее Фокус писал о том, как отец атомной бомбы раскаялся в содеянном. На фоне предстоящего выхода фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" до сих пор наблюдается всплеск интереса к исторической фигуре, занимающей центральное место в произведении, — к Джулиусу Роберту Оппенгеймеру.

Также Фокус писал о том, что сделает бериллиевая болезнь с вашим организмом. Бериллий (Be), менее известный элемент по сравнению с водородом, кислородом, натрием и калием, играет важную роль в различных предметах повседневного потребления. Его используют в самолетах, автомобилях, телефонах и множестве обыденных вещей. Но элемент при этом невероятно опасен.