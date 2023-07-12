Мощнее "Царь-бомбы". Самое страшное оружие: насколько мощную ядерную бомбу могут создать люди

Самый мощный ядерный взрыв в истории произошел благодаря "Царь-бомбе", но люди могут создать как минимум в 100 раз более мощное оружие.

Related video

Самой мощной ядерной бомбой в истории, которая произвела взрыв мощностью в 57 мегатонн в тротиловом эквиваленте, была советская так называемая "Царь-бомба". Взрыв такой мощности в 10 раз больше в тротиловом эквиваленте, чем взрывы всех боеприпасов, использованных во время Второй мировой войны. Ученые считают, что люди теоретически, могут создать в 100 раз более мощное оружие, пишет Big Think.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

30 октября 1961 года советские пилоты бомбардировщика Ту-95 сбросили огромную ядерную бомбу весом в 26,5 тонн и длиной в 8 метров над Новой Землей, отдаленным архипелагом в Баренцевом море. После этого пилоты развернули самолет и полетели так быстро, как только могли. Они знали, что произойдет, когда их смертельный груз взорвется и хотели пережить это событие. С расстояния примерно в 60 км пилоты увидели взрыв, а затем услышали и ощутили его, потому как "Царь-бомба" все-таки взорвалась.

"Царь-бомба" Фото: Wikipedia

После взрыва, мощностью в 57 мегатонн в тротиловом эквиваленте образовался ядерных гриб высотой примерно 60 км. До сих пор этот взрыв считается самым мощным ядерным взрывом в истории. Ученые считают, что сейчас очень маловероятно, что люди смогут создать что-то мощнее, но как это часто бывает, люди непредсказуемы, особенно, когда хотят уничтожить себе подобных. Кстати, сейчас в ядерном арсенале США имеется боеголовка, которая может произвести взрыв мощностью всего 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Это самая мощная ядерная бомба в арсенале США, но она конечно не идет ни в какое сравнение с "Царь-бомбой".

Но, если допустить возможность того, что на Земле снова начнется ядерная гонка вооружений, то смогут ли ученые создать нечто более мощное, чем печально известная советская ядерная бомба? Хотя это будет очень сложно, но ученые говорят, что это возможно.

Изначально советские ученые хотели создать ядерную бомбу мощностью в 100 мегатонн, но она была бы настолько большой, что ее не смогли бы поднять самолеты. Поэтому размер и мощность бомбы уменьшили. С другой стороны, существовали опасения, что взрыв такой мощности может привести к радиационному заражению всей северной части бывшего СССР.

Ученые считают, что можно создать огромную ядерную бомбу, которая по мощности была бы сильнее в 100 раз, чем "Царь-бомба" Фото: BBC

Сейчас ученые считают, что теоретически можно создать термоядерную бомбу, которая бы состояла из нескольких частей. Каждая отдельная бомба меньшего размера приводила бы в действие последующую, большего размера. В результате такого объединения можно создать огромную ядерную бомбу, которая по мощности была бы сильнее в 100 раз, чем "Царь-бомба".

Например, в США, в начале 50-х годов прошлого века некоторые ученые предлагали создать ядерную бомбу мощностью в 10 000 мегатонн. Взрыв такой бомбы мог бы полностью уничтожить, например, Великобританию или Германию. Но эта идея показалась правительству безумной.

Но в 1970-х годах ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, США, провели расчеты на суперкомпьютере, которые показали, что волна термоядерного горения может быть создана внутри большого бака с жидким дейтерием. Дейтерий — это изотоп водорода, содержащий нейтрон в дополнение к одному протону в атомном ядре, и он широко использовался в качестве топлива в термоядерном оружии. Дейтерий сплавляется с меньшим количеством другого изотопа водорода, трития, создавая при этом огромное количество энергии. Расчеты показали, что ядерная бомба, наполненная 212 тоннами дейтерия, может произвести взрыв мощностью 5200 мегатонн. То есть мы снова вернулись к тому, что теоретически люди могли бы создать ядерную бомбу в 100 раз мощнее самой мощной бомбы в истории Земли.

Самым мощным взрывов во Вселенной ученые считают взрыв килоновой, когда происходит слияние двух нейтронных звезд. Одно из таких событий смог увидеть недавно космический телескоп Уэбб, как уже писал Фокус.