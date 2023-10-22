Не слабый пол. Доисторические женщины делали то же, что и мужчины: важное открытие ученых

Новое исследование предполагает, что доисторические женщины также были охотниками наравне с мужчинами.

Многим, наверное, известна теория о том, что в доисторические времена мужчины были охотниками, а женщины – занимались собирательством. Согласно этой теории женщины не были способны заниматься охотой, так как физически не приспособлены для этого. Но эта теория не соответствует действительности, согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Scientific American. Ученые пришли к выводу, что женщины также, как и мужчины в палеолите занимались охотой, пишет Heritage Daily.

Различная анатомия мужчин и женщин часто делала охоту для женщин сложной задачей, а значит считалось, что роль охотников в эволюции человека возглавили преимущественно мужчины. Эта теория впервые появилась в конце 60-х годов прошлого века.

Но авторы нового исследования изучили разделение труда по полу в эпоху палеолита, примерно от 2,5 млн до 12 тысяч лет назад. После тщательного изучения археологических находок ученые, что эта теория о том, что женщины не занимались охотой, не соответствует действительности.

Ученые также изучили женскую физиологию и выяснили, что женщины не только физически способны быть охотниками, но и существует мало доказательств того, что они ими не были.

Ученые обнаружили признаки гендерного равенства в древних артефактах, изображениях и погребальных обрядах. Авторы исследования утверждают, что и мужчины и женщины одинаково выполняли роль охотников.

Ученые обнаружили признаки гендерного равенства в древних артефактах, изображениях и погребальных обрядах Фото: Heritage Daily

Исследователи также задались вопросом, ограничивают ли анатомические и физиологические различия между мужчинами и женщинами способности женщин охотится. Как показали результаты исследования, мужчины имели преимущество перед женщинами в скорости и силе, особенно это касается бега на короткие дистанции и метания оружия.

Но женщины имели преимущество перед мужчинами в выносливости, особенно если речь шла о беге на длинные дистанции. Ученые считают, что гормон эстроген, который более выражен у женщин, обеспечивает это преимущество. Эстроген может усиливать жировой обмен, что дает мышцам более продолжительный источник энергии и может регулировать распад мышц, предотвращая тем самым их изнашивание.

По словам ученых, если посмотреть на анатомию и физиологию женщин и мужчин, а затем внимательно изучить останки древних людей, то не будет обнаружено никакой разницы в характере травм между мужчинами и женщинами. Дело в том, что и те и другие выполняли одни и те же действия.

В эпоху палеолита большинство людей жили небольшими группами, а потому четкое разделение обязанностей не имело смысла, считают ученые.

Авторы исследования делают вывод, что на протяжении более, чем 2 млн лет и мужчины, и женщины одинаково занимались, как собирательством, так и охотой. Хотя ученые признают, что нужно провести еще много дополнительных исследований о жизни доисторических людей, но они считают, что идея, что именно мужчины были двигателями эволюции человека, является не совсем верной.

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