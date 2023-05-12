Как древние люди выживали и питались: их зубы раскрывают подробности

Исследование, в котором были использованы самые современные технологии, дает увлекательный взгляд на жизнь наших далеких предков, показывая, как наука совершает революцию в области археологии.

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Группа ученых из Великобритании и Португалии недавно опубликовала результаты сравнительного исследования стратегий выживания неандертальцев и древних людей, живших на территории Западной Европы с разницей в десятки тысяч лет. Исследование, в котором использовали образцы зубной эмали, освещает значительные отличия в моделях поведения двух групп и дает представление об их соответствующем образе жизни, пишет Ancient Origins.

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Зубы, которые исследовала группа ученых, были извлечены из раскопок в пещерной системе Альмонда в центральной Португалии. Пещера служила естественным убежищем для неандертальцев более 100 000 лет назад, а люди из Мадленской культуры заселили это место между 17 000 и 12 000 лет назад.

Химический состав зубной эмали формируется под воздействием пищи, которую потребляют живые существа. В результате британские и португальские исследователи смогли использовать различия в химических свойствах зубной эмали Homo sapiens и неандертальцев, чтобы сделать вывод о том, что неандертальцы бродили по огромным территориям, охотясь на крупных животных, в то время как ранние люди охотились на более мелких животных и занимали меньшую территорию.

Измерив соотношение изотопов стронция в образцах зубной эмали, ученые смогли определить географическое расположение источников пищи, которую потребляли древние люди. Стронций — это химический элемент, содержащийся в горных породах, что распадается в течение миллионов лет, оставляя уникальные изотопные подписи стронция в почве и растениях и животных, которые растут и питаются им.

На скорость распада влияет географическое положение, поэтому ученые могут определить, где человек потреблял пищу, проанализировав изотопную подпись стронция в его зубной эмали.

Это исследование является наглядным примером прогресса в науке и археологии за последнее десятилетие. Раньше археологи полагались на следы на костях или артефактах, чтобы сделать вывод о жизни и поведении людей прошлого.

Теперь, благодаря химическому составу костей и зубов, они могут начать восстанавливать историю жизни отдельных людей, даже начиная с неандертальцев.

"Это исследование показывает, насколько сильно наука изменила наше понимание археологии за последнее десятилетие", — сказал в пресс-релизе Алистер Пайк, археолог и научный руководитель Саутгемптонского университета.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что разница в размерах территории между неандертальцами и мадленцами, скорее всего, была связана с плотностью населения.

При низкой плотности населения неандертальцы могли свободно бродить далеко и широко, охотясь на крупных хищников, таких как лошади, не сталкиваясь с конкурирующими группами.

Теперь, благодаря химическому составу костей и зубов, они могут начать восстанавливать историю жизни отдельных людей, даже начиная с неандертальцев Фото: José Paulo Ruas/ University of Southampton

Однако к Мадленскому периоду увеличение плотности населения привело к сокращению доступной территории, и человеческие группы сместились вниз по пищевой цепочке, занимая меньшие территории и охотясь на более мелкую добычу.

Жуан Зилхау, археолог из Лиссабонского университета и соавтор исследования, отметил, что хотя его предположение логично, оно необязательно является единственным объяснением. Неандертальцы и древние люди были разными видами и могли иметь разные предпочтения или потребности в калориях, что могло повлиять на их выбор добычи.

В заключение следует отметить, что данное исследование позволяет получить увлекательное представление об образе жизни и поведении древних людей благодаря использованию образцов зубной эмали. Использование исследователями передовых технологий произвело революцию в области археологии и, как ожидается, приведет к дальнейшему пониманию жизни наших далеких предков.

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