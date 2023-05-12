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Технологии и наука

Как персонаж из Doom. Незавидная участь неандертальца в Италии стала еще хуже после его смерти

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Фото: Riga et al, PLOS ONE 2020 (CC BY 4.0) | Покрытые "пещерным попкорном" останки человека Альтамура оставались нетронутыми более 100 000 лет, что дает редкую возможность изучить среду, в которой он жил и умер

Человека Альтамура, как его стали называть, полностью покрывал "пещерный попкорн" все это время, а значит, его останки оставались нетронутыми более 100 000 лет.

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В 1993 году группа спелеологов, исследовавших пещеру Ламалунга в Альтамуре на юге Италии, обнаружила практически полный окаменевший скелет человека, замурованный в скале. Пещера, образованная карстовой воронкой, стала идеальной средой для сохранения останков, которые, как позже выяснилось, принадлежали неандертальцу, погибшему между 128 000 и 187 000 лет назад, пишет IFLScience.

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Альтамурский человек, как его стали называть, был покрыт "пещерным попкорном" — явлением, вызванным накоплением кальцита, растворенного в дождевой воде, на поверхности пола пещеры. Это открытие позволило лучше понять условия, в которых жил и умер человек, поскольку "пещерный попкорн" обычно образуется во влажных местах, где вода может стекать по поверхности, что указывает на влажную среду и движение воздуха.

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Открытие Альтамурского человека было захватывающим, но оно также дало некоторое представление о возможной причине его смерти
Фото: Riga et al, PLOS ONE 2020 (CC BY 4.0)

Открытие Альтамурского человека было захватывающим, но оно также дало некоторое представление о возможной причине его смерти. Группа исследователей выдвинула гипотезу, что человек упал в карстовую воронку и оказался в ловушке.

Его останки были найдены в концентрированном месте, в отличие от других фаунистических останков в пещере, которые были рассеяны водой. Команда пришла к выводу, что человек, скорее всего, погиб от голода или обезвоживания, прежде чем его останки были покрыты "попкорном" и сохранились на протяжении более 100 000 лет.

Несмотря на увлекательные открытия, извлечение скелета привело бы к непоправимым повреждениям, поэтому его оставили на месте. Вместо этого ученые изучали его с помощью наблюдений на месте и фотографий.

В 2020 году другая группа исследователей проанализировала зубы мужчины и обнаружила, что на момент смерти он был взрослым, хотя и не старым. Они также обнаружили, что один из его зубов, вероятно, был потерян за несколько недель до смерти, в результате чего остальные зубы на правой верхнечелюстной аркаде переместились.

Потеря зуба, вероятно, произошла до смерти мужчины, так как альвеолярная резорбция все еще находилась в начальной стадии.

Альтамурский человек продолжает интриговать ученых и по сей день, давая возможность заглянуть в жизнь наших неандертальских предков и понять, в какой среде они жили. Обнаружение его останков в пещере Ламалунга свидетельствует о способности природы сохранять прошлое.

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