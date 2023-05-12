Як древні люди виживали та харчувалися: їхні зуби розкривають подробиці

Дослідження, в якому були використані найсучасніші технології, дає захоплюючий погляд на життя наших далеких предків, показуючи, як наука робить революцію в галузі археології.

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Група вчених з Великої Британії та Португалії нещодавно опублікувала результати порівняльного дослідження стратегій виживання неандертальців та давніх людей, що жили на території Західної Європи з різницею в десятки тисяч років. Дослідження, в якому використовували зразки зубної емалі, висвітлює значні відмінності в моделях поведінки двох груп і дає уявлення про їхній відповідний спосіб життя, пише Ancient Origins.

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Зуби, які досліджувала команда, знайдені під час розкопок у печерній системі Альмонда в центральній Португалії. Печера слугувала природним притулком для неандертальців понад 100 000 років тому, тоді як люди з Мадленської культури зайняли це місце між 17 000 і 12 000 роками тому.

Хімічний склад зубної емалі формується під впливом їжі, яку споживають живі істоти. В результаті британські та португальські дослідники змогли використати відмінності в хімічних властивостях зубної емалі Homo sapiens і неандертальців, щоб зробити висновок, що неандертальці мандрували величезними територіями, полюючи на великих тварин, в той час як ранні люди полювали на менших тварин і охоплювали меншу територію.

Вимірявши співвідношення ізотопів стронцію в зразках зубної емалі, вчені змогли визначити географічне розташування джерел їжі, яку споживали стародавні люди. Стронцій — хімічний елемент, що міститься в гірських породах, який розпадається протягом мільйонів років, залишаючи по собі унікальні ізотопні сліди стронцію в ґрунті, рослинах і тваринах, які в ньому ростуть і харчуються.

На швидкість розпаду впливає географічне розташування, тому вчені можуть визначити, де людина споживала їжу, проаналізувавши ізотопний слід стронцію в її зубній емалі.

Це дослідження є яскравим прикладом прогресу в науці та археології за останнє десятиліття. Раніше археологи покладалися на позначки на кістках або артефактах, щоб зробити висновки про життя і поведінку людей минулого.

Тепер, завдяки хімічному складу кісток і зубів, вони можуть почати реконструювати індивідуальні життєві історії, навіть починаючи з неандертальців.

"Це дослідження показує, наскільки сильно наука змінила наше розуміння археології за останнє десятиліття", — сказав у пресрелізі Алістер Пайк, археолог і науковий керівник дослідження в Саутгемптонському університеті.

Результати дослідження також свідчать про те, що різниця в розмірі території між неандертальською та мадленської культурами, ймовірно, пов'язана з густотою населення.

З низькою чисельністю населення неандертальці могли вільно кочувати на великі відстані і полювати на велику здобич, наприклад, коней, не стикаючись із супротивними групами.

Тепер, завдяки хімічному складу кісток і зубів, вони можуть почати реконструювати індивідуальні життєві історії, навіть починаючи з неандертальців Фото: José Paulo Ruas/ University of Southampton

Однак до Мадленського періоду збільшення щільності населення зменшило доступну територію, і людські групи перемістилися вниз по харчовому ланцюгу, щоб займати менші території і полювати на дрібнішу здобич.

Жоао Зілхан, археолог з Лісабонського університету та співавтор дослідження, зазначив, що хоча його припущення є логічним, воно не обов'язково є єдиним поясненням. Неандертальці та стародавні люди були різними видами і могли мати різні вподобання або потреби в калоріях, що могло вплинути на їхній вибір здобичі.

Насамкінець, дослідження дає дивовижне уявлення про спосіб життя та моделі поведінки давніх людей завдяки використанню зразків зубної емалі. Використання дослідниками новітніх технологій зробило революцію в археології і, як очікується, призведе до подальшого розуміння життя наших далеких предків.

Раніше Фокус писав про нещасну долю неандертальця в Італії, яка стала ще гіршою після його смерті. Людину Альтамура, як її почали називати, повністю покривав "печерний попкорн".

А також ми розповідали про знайдену доісторичну ручну сокиру, якій 300 000 років. За словами дослідників, цей предмет переписує історію людства.