Он всем известен: какой драгоценный камень формируется глубже всего на Земле

Немногие драгоценные камни могут выдержать сильное давление в мантии Земли, но некоторым оно необходимо для кристаллизации.

Большинство драгоценных камней залегают на глубине от 5 до 40 километров под поверхностью нашей планеты, но некоторые находятся намного глубже. Так какие же драгоценные камни можно считать самыми глубокими по уровню залегания и как они попадают на поверхность? Об этом пишет Live Science.

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В течение долгого времени считалось, что самым глубоким драгоценным камнем на Земле является перидот. Это форма минерала оливин, который составляет более 50% верхней мантии Земли, которая простирается на 410 км вниз от основания земной коры. Но 7 лет назад ученые выяснили, что на глубине в 660 км находятся алмазы, а 2 года назад было обнаружено, что эти камни также существуют на глубине в 750 км.

При этом большинство алмазов было ранее обнаружено в верхней мантии на глубине от 150 до 300 км, где давление составляет 20 тысяч атомосфер. Таким образом, по словам Ли Гроата из Университета Британской Колумбии, Канада, самыми глубокими драгоценными камнями на Земле теперь считают именно алмазы. Исследования показывают, что самые глубокие алмазы на Земле кристаллизировались на глубинах от 600 до 750 км по давлением в 235 тысяч атмосфер.

Считается, что алмазы являются очень древними камнями. Некоторые из них образовались примерно 3,5 млрд лет назад. Долговечность алмазов можно объяснить прочностью их химических связей, считает Гроат.

Считается, что алмазы являются очень древними камнями Фото: Live Science

Алмазы состоят из углерода, и из-за того, что они сформировались под влиянием огромного давления, необходима огромная сила, чтобы разрушить химические связи.

Алмазы ближе к поверхности выносит особый тип магмы, который называется кимберлитом. Эта магма двигается со скоростью 30 м/с и на своем пути поднимает алмазы вверх и это происходит всего за несколько месяцев.

Кроме того, из алмазов создают бриллианты, а также инструменты, эти драгоценные камни содержат в себе ценную научную информацию. С помощью алмазов ученые могут лучше понять строение недр Земли, а также природу происходящих здесь геологических процессов.

Например, с помощью изучения алмазов ученые выяснили, что на раннем этапе своей истории Земля была не такой тектонически активной, как сейчас. Также исследования показали, что вода в мантии находится намного глубже, чем считалось ранее.

Фокус уже писал о том, как уникальный алмаз возрастом 3 млрд лет бросает вызов бриллиантовым нормам. В огромном мире драгоценных камней внимание ученых привлекло одно удивительное открытие — Голубой бриллиант Окаванго. Весом 20,46 карата и элегантной овальной формой, этот драгоценный камень является одной из самых редких и удивительных находок на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что был обнаружен секретный компонент, необходимый для появления розовых алмазов. Это очень редкие драгоценные камни, и ученые выяснили, каким образом они появились у поверхности Земли.