Вез уголь из Огайо: затонувший 130 лет назад пароход "Африка" нашли целым и невредимым на дне озера (фото)

Место кораблекрушения исследовали с помощью подводного дрона. Одной из подсказок, что на дне озера Гурон лежит пароход "Африка", были его размеры. Корабль направлялся в провинцию Онтарио и затонул во время снежной бури в октябре 1895 года.

Корабль, пропавший во время шторма 128 лет назад, обнаружили практически в целости и сохранности на дне озера. Авторами неожиданного открытия стали кинематографисты Ивонн Дреберт и Зак Мельник, снимавшие документальный фильм об инвазивных мидиях квагга. Эти моллюски облепляют затонувшие корабли и сбитые самолеты на дне Великих озер в Северной Америке. Об этом сообщает Fox News.

Кинорежиссеры нашли затонувший пароход "Африка", который перевозил уголь из Огайо в Онтарио и затонул в водах озера Гурон во время снежной бури в октябре 1895 года.

Поиски парохода "Африка"

По сообщениям, 11 членов экипажа ничего не видели из-за сложных погодных условий. Корабль был построен в 1873 году, место его крушения до сих пор так и не могли найти.

Пароход "Африка"

По словам Дреберт, в день, когда была сделана неожиданная находка, исследовательскую работу уже собирались заканчивать, но все же решили проверить дно, т.к. подводный дрон заметил нечто большее, чем просто груду камней на глубине 85 метров.

Подводный дрон на дне озера Гурон

"Мы видим много мидий, и это то, что мы обычно и встречаем на дне. Но затем вдалеке мы заметили тень", — пояснила исследователь в интервью журналистам.

Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Фото: FOX News Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это место кораблекрушения, а затонувший корабль оказался в превосходном состоянии, несмотря на то, что весь был покрыт мидиями.

Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка Место кораблекрушения парохода Африка

"Мы приближались все ближе, туман времени постепенно рассеивался, и появлялся корабль. Это было невероятно", — отметила автор исследования.

По ее словам, очертания судна становились все отчетливее, и затем перед документалистами наконец представл пароход, причем деревянный.

Коллега Мельник добавил, что место кораблекрушения нашли без дополнительного освещения — и все благодаря мидиям.

Для идентификации обратились к Патрику Фолкнеру и морскому археологу Скарлет Янунасу. Одной из подсказок, что это затонувший пароход "Африка", были размеры. Длина — 45,4 метра, ширина — 7,9 метра и высота — 3,8.

В документальной ленте All Too Clear, которая выходит на экраны в начале 2024 года, Дреберт и Мельник рассказали о влиянии инвазивных видов на крупнейшую пресноводную систему.

Напомним, что в США во время строительства дороги нашли корабль XIX века. Археологи рассказали, что судно — небольшой одномачтовый парусник, на котором еще нашли также кожаную обувь и монеты.

Также сообщалось, что в Польше археологи обнаружили нагрудный крест на месте, которое могло служить рыцарской резиденцией в 14–15 веках.