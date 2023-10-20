Артефакт древнекняжеской эпохи: в Польше археологи обнаружили редкий нагрудный крест (фото)

Эту уникальную находку обнаружили в месте, которое, как полагают, служило рыцарской резиденцией и датируется 14-15 веками.

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В историческом городке Возники, расположенном в Силезском воеводстве Польши, команда археологов недавно открыла нечто необыкновенное. Руководствуясь любопытством, эти исследователи из Лодзинского университета откопали сокровище, которое проливает свет на прошлое, пишет Arkeonews.

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Они нашли редкий артефакт, известный как энколпион — нагрудный крест с иконой в центре, который когда-то носили на шее христиане. Эту уникальную находку обнаружили в месте, которое, как полагают, служило рыцарской резиденцией и датируется 14-15 веками.

В 2023 году состоялось комплексное исследование этого места, которое возглавил доктор Петр Стшиж (Piotr Strzyż), профессор Лодзинского университета. Это был первый раз, когда специалисты систематически исследовали реликвии древнего кургана, который когда-то служил рыцарским жильем.

Специалисты обнаружили целый ряд интересных предметов, которые позволяют нам заглянуть в прошлое. Среди находок глиняные сосуды и железные предметы, в частности дверная фурнитура, висячий замок, ключ, гвозди, крючки, скобы.

О военной истории этого места свидетельствует наличие железных стремян, части подковы, головок арбалетных болтов и фрагментов шнура. Также найдено несколько серебряных монет и элементы поясного доспеха, что могли принадлежать рыцарям, которые когда-то называли это место своим домом.

Одной из важнейших находок стал энколпион, изготовленный из медного сплава. Энколпионы обычно носили христиане на груди. Они часто содержали реликвии или цитаты из Священного Писания. Из-за хрупкого состояния энколпион был передан на реставрацию во Вроцлав.

Крепость, происхождение которой можно предварительно датировать концом 13 века, вероятнее всего, сгорела примерно в первой половине 15 века

Археологические раскопки обнаружили не только драгоценные реликвии, но и остатки нижнего уровня деревянного здания с характерной куполообразной печью. Эта печь, вероятно, служила отопительной системой резиденции, которая в конце 13 века была княжеским двором, а впоследствии превратилась в частное рыцарское жилье.

Крепость, происхождение которой можно предварительно датировать концом 13 века, вероятнее всего, сгорела примерно в первой половине 15 века.

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Первые детальные исследования в этом месте провели в 1957 году сотрудники отдела археологии Верхнесилезского музея в Бытоме.

"К сожалению, несмотря на подтверждение исторического характера кургана в результате исследований, памятник все же уничтожили сельскохозяйственной деятельностью", — отмечают исследователи.

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