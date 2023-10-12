Средневековые хранители богатств. В Британии обнаружили уникальный старинный ключ (фото)

Команда археологов наткнулась на удивительный артефакт — прекрасный средневековый ключ с уникальным дизайном, который позволяет заглянуть в прошлое.

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Команда археологов провела раскопки вблизи Клаверхем в Северном Сомерсете, Великобритания. Там они наткнулись на необычные артефакты, среди которых средневековый ключ с уникальным дизайном, пишет Arkeonews.

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Само место, где проводили раскопки, находилась достаточно близко к усадьбе XIX века — Корт Де Вик. Во время исследований ученые наткнулись на несколько стен, связанных с основным зданием. Сам ключ они обнаружили рядом с постсредневековой стеной, которая простиралась в том же направлении, как и средневековая. Вместе они окружали усадьбу.

Находку идентифицировали как поворотный ключ, который получил такое название, поскольку он вставляется в замок и вращается, чтобы поднять тумблеры или рычаги, или нажать на пружины. Только так можно было открыть замок.

Впервые разработанные около 6000 лет назад в Древнем Вавилоне и Египте, первые замки и ключи изготавливали из дерева. Однако оно считалось не таким надежным и прочным материалом. Приложив усилия, такой замок взломать было запросто. Более того, такие ключи были достаточно тяжелыми.

Позже римляне значительно улучшили изготовление ключей, использовав более прочные материалы. В конце концов это увеличило прочность самих замков. Кроме того, введение скобок (препятствий, которые предотвращают открытие замка без правильного ключа) еще больше повысило их безопасность.

Римские ключи и замки также были намного меньше, что значительно облегчало ношение ключа при себе. Состоятельные римляне даже носили изысканные ключи как ювелирные украшения, что символизировало их достаток.

Средневековый ключ от Корт Де Вик Фото: Cotswold Archaeology

Найденный ключ изготовили из медного сплава. Он имеет декорированный бант, или ручку, с изображением четырехлистника или "четырехлистного клевера" с дыркой на каждом лепестке и дополнительным отверстием в центре.

Он имеет три подпрямоугольные фигурные украшения на соединении между стеблем и бантом, которые образуют шейку-луковицу. Черенок круглый и полый, а ушко (которое входит в замок) имеет подпрямоугольную форму с по крайней мере одним пазом или канавкой на внешнем конце.

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Вполне вероятно, что этот ключ открывал сундук или дверь. Он несколько напоминает распространенный тип средневековых ключей, известный как "лондонский тип VI". Это были большие ключи из медного сплава с грубыми пропорциями, обычно длиной 80-100 мм. Они имели полностью или частично полые ушки и большие, сложные насечки.

Хотя находка имеет схожие черты, по размеру она значительно меньше. Возможная датировка ключа определена, вопрос о том, что именно он отпирает, остается актуальным.

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