Середньовічні охоронці багатств. У Британії виявили унікальний старовинний ключ (фото)

Команда археологів натрапила на дивовижний артефакт — прекрасний середньовічний ключ з унікальним дизайном, який дозволяє зазирнути в минуле.

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Команда археологів провела розкопки поблизу Клаверхем у Північному Сомерсеті, Велика Британія. Там вони натрапили на незвичні артефакти, серед яких середньовічний ключ з унікальним дизайном, пише Arkeonews.

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Саме місце, де проводили розкопки, знаходилася досить близько до садиби XIX століття — Корт Де Вік. Під час досліджень науковці натрапили на кілька стін, пов'язаних з основною будівлею. Сам ключ вони виявили поруч із постсередньовічною стіною, що простягалася в тому ж напрямку, як і середньовічна. Разом вони оточували садибу.

Знахідку ідентифікували як поворотний ключ, який отримав таку назву, оскільки він вставляється в замок і обертається, щоб підняти тумблери або важелі, або натиснути на пружини. Тільки так можна було відкрити замок.

Вперше розроблені близько 6000 років тому в Стародавньому Вавилоні та Єгипті, перші замки та ключі виготовляли з дерева. Однак воно вважалося не таким надійним і міцним матеріалом. Доклавши зусиль, такий замок зламати було запросто. Ба більше, такі ключі були досить важкими.

Пізніше римляни значно покращили виготовлення ключів, використавши міцніші матеріали. Зрештою це збільшило міцність самих замків. Крім того, запровадження дужок (перешкод, які запобігають відкриттю замка без правильного ключа) ще більше підвищило їхню безпеку.

Римські ключі та замки також були набагато меншими, що значно полегшувало носіння ключа при собі. Заможні римляни навіть носили вишукані ключі як ювелірні прикраси, що символізувало їхній достаток.

Середньовічний ключ від Корт Де Вік Фото: Cotswold Archaeology

Знайдений ключ виготовили з мідного сплаву. Він має декорований бант, або ручку, із зображенням чотирилисника або "чотирилистої конюшини" з діркою на кожній пелюстці і додатковим отвором в центрі.

Він має три підпрямокутні фігурні прикраси на з'єднанні між стеблом і бантом, які утворюють шийку-цибулину. Держак круглий і порожнистий, а вушко (яке входить у замок) має підпрямокутну форму з принаймні одним пазом або канавкою на зовнішньому кінці.

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Цілком ймовірно, що цей ключ відчиняв скриню або двері. Він дещо нагадує на поширений тип середньовічних ключів, відомий як "лондонський тип VI". Це були великі ключі з мідного сплаву з грубими пропорціями, зазвичай довжиною 80-100 мм. Вони мали повністю або частково порожнисті вушка та великі, складні насічки.

Хоча знахідка має схожі риси, за розміром вона значно менша. Можливе датування ключа визначено, питання про те, що саме він відмикає, залишається актуальним.

Раніше Фокус писав про скарб із трагічним минулим, пов'язаним із Маклейнами. Його виявили у Шотландії.

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