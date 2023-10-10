В Шотландии студентка нашла клад с трагическим прошлым, связанным с Маклейнами (фото)

Во время археологических раскопок Университета Глазго археолог нашла клад, датированный 17-м веком. Среди находок были монеты Франции, Испанских Нидерландов и Папского государства.

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Под остатками большого каменного камина в Шотландском нагорье обнаружена удивительная находка — тайник монет, датированный 17-м веком. Этот клад из 36 монет, включая международную валюту, предлагает уникальный взгляд на историю, связанный с вождем горцев и трагической страницей шотландской истории, пишет the Guardian.

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Считается, что место, где найдены монеты, когда-то было охотничьим домиком или пиршественным залом, связанным с Аласдером Руадом "Маклейном" Макдональдом из Гленко, вождем клана в 1646-1692 годах. Маклейн и его семья стали одними из жертв резни в Гленко, мрачного события после первого восстания якобитов.

В 1689 году Макдональды поддержали восстановление на престоле католического короля Англии и Ирландии Якова II, также известного как Яков VII Шотландский. Это восстание привело к репрессиям со стороны правительства, а клан стал мишенью для преследований за то, что вовремя не присягнул на верность протестантским монархам. Трагически, но 13 февраля 1692 года, по оценкам, погибло 82 члена клана, включая Маклайна и его жену.

Во время археологических раскопок Университета Глазго в августе на "летнем доме Маклайна" нашли коллекцию артефактов, включая европейскую керамическую посуду, серебряные и бронзовые монеты, датированные 1500-1680-ми годами. Эти ценные реликвии дают отличный снимок истории.

Люси Анкерс, студентка-археолог, которая нашла сокровище, рассказала: "Как первый опыт раскопок, Гленко был удивительным. Я не ожидала такой захватывающей находки, как одна из моих первых. Я не думаю, что когда-нибудь смогу превзойти ощущение, когда вижу монеты, выглядывающие из грязи в горшке".

Монеты, найденные на этом месте, охватывают времена правления Елизаветы I, Якова VI и I, Карла I, Речи Посполитой Кромвеля и Карла II. Кроме того, среди находок были монеты Франции, Испанских Нидерландов и Папского государства.

Историки предполагают, что тот, кто закопал монеты, возможно, разделил их судьбу во время резни, поскольку больше не вернулся за ними. Во время раскопок также найдены ружейный кремень, мерка для пороха, глиняная посуда из Англии, Германии и Нидерландов, а также остатки каменного пола.

Считается, что монеты могли закопать вскоре после резни в январе 1692 года, когда около 120 человек из пешего полка графа Аргайла прибыли в Гленко из Инвергарри. Их возглавлял Роберт Кэмпбелл из Гленлиона. Эксперты считают, что монеты могли быть спрятаны во время суматохи того рокового утра.

Доктор Майкл Гивен, содиректор археологического проекта Университета Глазго в Гленко, поделился своим восторгом от находок: "Эти находки дают нам редкое представление об одном драматическом событии. Вот, кажется, обычный сельский дом, но в нем есть грандиозный камин, впечатляющие плиты пола и экзотическая керамика, импортированная из Нидерландов и Германии.

"Что действительно невероятно, так это то, что эти монеты датированы не позднее 1680-х годов, поэтому были ли они похоронены поспешно, поскольку резня началась утром 13 февраля 1692 года? Мы знаем, что некоторые из выживших бежали сквозь метель и убежали вверх по боковым ущельям, включая это. Были ли эти монеты свидетелями этой драматической истории? Это настоящая привилегия — держать в руках эти предметы, которые были неотъемлемой частью жизни людей".

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Эдвард Стюарт, директор раскопок, добавил: "Эти раскопки позволили нам лучше понять, как такие ландшафты, как Гленко, могли быть заселены и управляемы в течение раннего современного периода. Раскопки дачи Маклейна позволяют нам лучше понять важность этих возвышенностей для местных элит".

Это выдающееся открытие не только проливает свет на трагический эпизод шотландской истории, но и подчеркивает важность сохранения и исследования нашего прошлого. Эти монеты, спрятанные на протяжении веков, теперь служат свидетелями драматической истории, связывая нас с жизнью людей, которые жили очень давно.

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