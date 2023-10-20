Артефакт давньокняжої доби: в Польщі археологи виявили рідкісний нагрудний хрест (фото)

Цю унікальну знахідку виявили в місці, яке, як вважають, слугувало лицарською резиденцією і датується 14-15 століттями.

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В історичному містечку Возьники, розташованому в Сілезькому воєводстві Польщі, команда археологів нещодавно відкрила щось надзвичайне. Керуючись цікавістю, ці дослідники з Лодзького університету відкопали скарб, який проливає світло на минуле, пише Arkeonews.

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Вони знайшли рідкісний артефакт, відомий як енколпіон — нагрудний хрест з іконою в центрі, який колись носили на шиї християни. Цю унікальну знахідку виявили в місці, яке, як вважають, слугувало лицарською резиденцією і датується 14-15 століттями.

У 2023 році відбулося комплексне дослідження цього місця, яке очолив доктор Пьотр Стшиж (Piotr Strzyż), професор Лодзького університету. Це був перший раз, коли фахівці систематично досліджували реліквії стародавнього кургану, який колись слугував лицарським житлом.

Фахівці виявили цілу низку цікавих предметів, які дозволяють нам зазирнути в минуле. Серед знахідок глиняні посудини та залізні предмети, зокрема дверна фурнітура, висячий замок, ключ, цвяхи, гачки, скоби.

Про військову історію цього місця свідчить наявність залізних стремен, частини підкови, головок арбалетних болтів та фрагментів шнура. Також знайдено кілька срібних монет та елементи поясного обладунку, які могли належати лицарям, що колись називали це місце своєю домівкою.

Однією з найважливіших знахідок у став енколпіон, виготовлений з мідного сплаву. Енколпіони зазвичай носили християни на грудях. Вони часто містили реліквії або цитати зі Святого Письма. Через крихкий стан енколпіон передали на реставрацію до Вроцлава.

Фортеця, походження якої можна попередньо датувати кінцем 13 століття, найімовірніше, згоріла приблизно в першій половині 15 століття

Археологічні розкопки виявили не лише дорогоцінні реліквії, але й залишки нижнього рівня дерев'яної будівлі з характерною куполоподібною піччю. Ця піч, ймовірно, слугувала опалювальною системою резиденції, яка наприкінці 13 століття була князівським двором, а згодом перетворилася на приватне рицарське житло.

Фортеця, походження якої можна попередньо датувати кінцем 13 століття, найімовірніше, згоріла приблизно в першій половині 15 століття.

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Перші детальні дослідження в цьому місці провели в 1957 році співробітники відділу археології Верхньосілезького музею в Битомі.

"На жаль, попри підтвердження історичного характеру кургану в результаті досліджень, пам'ятку все ж знищили сільськогосподарською діяльністю", — зазначають дослідники.

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