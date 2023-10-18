Зуб бобра, акулы и золотые украшения бронзового века: в Швейцарии обнаружили необычный клад (фото)

Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, двух спиральных перстней, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки.

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На морковном поле в Геттингене, кантон Тургау, северо-восточная Швейцария, найдена удивительная коллекция женских украшений бронзового века. Находка датируется примерно 1 500 годом до н. э. и охватывает множество уникальных предметов, пишет Arkeonews.

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Этот клад состоит из ожерелья из бронзовых шиповидных дисков, двух спиральных колец, более сотни крошечных янтарных бусин и спиралей, изготовленных из бронзовой и золотой проволоки. Кроме того, среди необычных предметов обнаружены горный хрусталь, зуб бобра, продырявленный зуб медведя, бронзовый наконечник стрелы, полированная железная руда, маленький аммонит и даже окаменевший акулий зуб.

Открытие сделал археолог-любитель, по имени Франц Цан, когда исследовал поле после сбора урожая моркови. Цан, который увлекается использованием металлоискателей для обнаружения исторических артефактов, быстро распознал ценность предметов и сообщил о своей находке в Управление археологии Тургау.

С разрешения фермера команда археологов немедленно прибыла на место и провела тщательные раскопки, которые включали изъятие большого грунтового блока, содержащего артефакты, и передачу его в лабораторию. На месте раскопок не было никаких признаков могилы. Это натолкнуло исследователей на мысль, что эти ценные предметы, вероятно, оставили в органическом контейнере или мешке.

Процесс исследования проходил в лаборатории консервации Фрауэнфельда, где каждый слой находки тщательно документировали. Два года назад обнаружили похожие предметы вблизи Эцвилена.

Процесс исследования проходил в лаборатории консервации Фрауэнфельда, где каждый слой находки тщательно документировали

Это типичная "бижутерия" эпохи бронзы, точнее, средней бронзы, около 1500 года до нашей эры. В частности, обнаружено 14 бронзовых дисков, которые известны как шиповидные диски из-за заостренного узла в центре, окруженного тремя концентрическими кругами.

Сначала эти диски нанизывали на нитку или кожаный ремешок, а спирали использовали как распорки между ними. На месте также найдено восемь больших спиралей из золотой проволоки и одиннадцать спиралей из бронзовой проволоки.

Исторические свидетельства показывают, что женщины в бронзовом веке носили ожерелье с этими привлекательными дисками со спиралями. В Геттингене найдено одиннадцать таких спиралей.

Кроме того, обнаружено восемь чуть больших спиралей, изысканно изготовленных из тонкой золотой проволоки, общим весом более 21 грамма. Ансамбль дополняли более 100 янтарных бусин и два перстня, на каждом из которых было по две спирали.

Назначение этих артефактов до сих пор остается загадкой. Были ли они частью сундучка с драгоценностями, спрятанного в поле? Или же медвежий зуб, горный хрусталь, различные окаменелости и камни имели особое значение, возможно, считалось, что они обладают защитными или целебными свойствами, служа амулетами для их владельцев?

Захватывающая новость заключается в том, что эта уникальная коллекция будет выставлена в Музее археологии Фрауэнфельда в следующем году, что даст возможность общественности оценить эти древние сокровища.

Это открытие не только дает представление о моде и украшениях женщин бронзового века, но и открывает новые пути исследования культурного и символического значения этих предметов, проливая свет на интересные тайны прошлого.

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