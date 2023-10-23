Жили и умирали в пещерах: когда люди впервые начали хоронить своих мертвецов

Самые первые могилы, как считают ученые, появились в пещерах, где люди не только жили, но и хоронили умерших.

В современном мире во многих культурах люди хоронят умерших в земле. Традиции и ритуалы, которые связаны с захоронениями могут сильно отличаться в разных регионах Земли, но они берут свое начало тысячи лет назад. Но когда впервые люди начали хоронить умерших? На этот вопрос изданию Live Science отвечают ученые.

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По словам Мэри Стайнер Университета штата Аризона, США, точно сказать, когда именно современные люди впервые начали хоронить своих мертвецов сложно. Дело в том, что многие очень древние могилы не сохранились, а потому ученые не могут их изучить.

Когда люди начали хоронить умерших впервые?

Тем не менее, говорит Стайнер, самые ранние свидетельства захоронений, который были сделаны современным человеком, относятся к периоду среднего палеолита, который продолжатся с 300 тысяч до 30 тысяч лет назад. Речь идет о могилах, обнаруженных в пещерах, который говорят о том, что умершего преднамеренно похоронили здесь, а не о том, что человек умер, когда в пещере произошло разрушение горной породы, которая его накрыла собой.

Считается, что самые древние могилы, которые были созданы современным человеком 120 тысяч лет назад находятся в пещере Кафзех в Израиле. Кстати, здесь же были обнаружены и захоронения неандертальцев, созданные 115 тысяч лет назад.

По словам Стайнер, возможно существуют и более древние захоронения, но нет убедительных доказательств того, что это были именно преднамеренные похороны. Например, некоторые ученые считают, что люди начали хоронить умерших еще 300 тысяч лет назад на юге Африки, но эта теория является очень спорной и не нашла поддержки в научном сообществе.

Захоронение эпохи палеолита Фото: Live Science

Древние люди жили в пещерах, проводили здесь большую часть своего времени своего времени, а потому скорее всего выбирали место для могилы также в пещере. Ученые считают такие могилы результатом преднамеренных действий, а не влиянием случайных факторов, из-за того, что останки в пещерах находились в позе эмбриона, что говорит о том, что труп специально так разместили. Также, в найденных древних могилах периода среднего палеолита, вырытых на дне пещер, ученые обнаружили разные предметы, с которыми хоронили умерших. То есть люди десятки тысяч лет специально создавали такие захоронения для своих мертвецов.

Почему древние люди начали хоронить своих мертвецов?

По словам Триш Бирс из Кембриджского университета, Великобритания, до конца не ясно какие причины подвигли древних людей создавать захоронения в пещерах, а затем и возле них. Возможно это связано с тем, что люди, как и другие животные не могут нормально жить рядом с разлагающимся трупом. Когда умирал человек, труп начинал выделять очень неприятный запах, это привлекало насекомых и животных-падальщиков, поэтому, возможно, люди выбрали такой способ "борьбы" с трупами.

Ученые предполагают, что первые могилы могли появится только из-за вышеуказанных причин, но временем эти захоронения стали более сложными, что может указывать на совсем другое отношение к умершим.

Подобные более сложные могилы, как показывают исследования, начали появляться в Евразии в период позднего палеолита, в период между 40 тысяч и 10 тысяч лет назад. В этих могилах можно обнаружить разнообразные бытовые предметы, которые складывали вместе с трупом, что говорит о новом отношении к смерти.

По словам ученых, человеческих захоронений из позднего палеолита сохранилось очень мало, а потому сделать однозначные выводы о том, какие причины точно побудили хоронить умерших именно так, сложно. Тем более, что такие древние могилы отличаются в зависимости от региона.

По словам Бирс, то, как люди хоронили своих умерших, зависело от ряда факторов, включая окружающую среду, в которой они обитали. Что касается захоронений, в которых были обнаружены сожженные останки человека, то самые ранние свидетельства такого вида захоронений были обнаружены в Австралии, и они были сделаны 40 тысяч лет назад.

Как уже писал Фокус, на теле умершего 1300 назад мужчины была обнаружена татуировка в виде хризмы. Это известный христианский символ, где зашифровано имя Иисуса Христа.