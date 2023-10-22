Имя Иисуса Христа. На 1300-летнем теле обнаружили уникальную татуировку (фото)

Во время анализа останков мужчины, найденных в Судане, ученые обнаружили известный христианский символ.

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Ученые из Варшавского университета провели новый анализ останков человека, найденного в захоронении возле средневекового монастыря Газали в современном Судане (Африка). Новое исследование позволило обнаружить на ноге умершего 1300 лет назад мужчины татуировку, которая является знаменитым христианским символом – здесь зашифровано имя Иисуса Христа, пишет Live Science.

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Археологи обнаружили редкую татуировку нанесенную на тело, умершего 1300 лет назад мужчины, где изображена хризма. Этот символ, нанесенный на правой ноге древнего человека, является монограммой имени Иисуса Христа и состоит из греческих букв хи и ро. Также рядом с хризмой были обнаружены греческие буквы альфа и омега.

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По словам ученых, такая монограмма впервые начала использоваться в 324 году нашей эры, когда император Константин стал правителем Римской империи. Буквы альфа и омега являются первой и последней буквами греческого алфавита и символизируют христианскую веру в то, что Бог является началом и концом всего.

То, что татуировка размещена размещена на правой ноге мужчины очень интригует, ведь по словам ученых, во время распятия Иисуса Христа, возможно именно сюда ему вбили гвоздь.

Археологи обнаружили редкую татуировку нанесенную на тело, умершего 1300 лет назад мужчины, где изображена хризма Фото: Live Science

По словам ученых, наличие такой религиозной татуировки указывает на то, что мужчина был христианином, но неизвестно был ли он монахом монастыря Газали. Останки этого человека были найдены не на том же кладбище, где хоронили монахов, а на соседнем, где хоронили жителей ближайших поселений.

Как показал анализ тела, мужчина жил в период между 667 и 774 годами нашей эры и на момент смерти ему было от 35 до 50 лет. В то время христианство было основной религией в данном регионе, который называется Нубия. Сейчас это части современных Египта и Судана.

Хотя останки мужчины были обнаружены во время раскопок еще 7 лет назад, татуировку с хризмой обнаружили только сейчас во время дополнительного исследования. По словам археологов, они обнаружили лишь второй случай нанесения татуировок на тело человека в средневековой Нубии.

Фокус уже писал о том, что отступившая вода обнажила древние гравюры, возрастом более 2 тыс. лет в Амазонии. Хотя многие историки и ученые рады такой находке, она стала результатом самой сильной засухи за последнее столетие, что пагубно сказывается на жизни десятков тысяч людей.

Также Фокус писал о том, что, как выяснили ученые, доисторические женщины делали то же, что и мужчины. Новое исследование предполагает, что женщины в палеолите также были охотниками наравне с мужчинами.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что древние египтяне понимали природу падения метеоритов. Вероятно, древние египтяне могли знать, что существует связь между железом и метеоритами. На это указывают не только обнаруженные артефакты из метеоритного железа, но и иероглифы.