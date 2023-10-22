Древние тайны Амазонии. Отступившая вода обнажила древние гравюры, возрастом более 2 тыс. лет

Хотя многие историки и ученые рады такой находке, она стала результатом самой сильной засухи за последнее столетие, что пагубно сказывается на жизни десятков тысяч людей.

Related video

В последнее время в некоторых районах Амазонки наблюдалась сильная засуха, вызвавшая резкое падение уровня воды в реках. В результате этого, на берегах рек обнаружены скальные образования, которые ранее были скрыты под водой. Эти скалы украшены резьбой, изображающей человеческие фигуры, возраст которых может составлять около 2 тыс. лет, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ливия Рибейро, которая уже 27 лет живет в главном городе Амазонии — Манаусе, была поражена этим открытием. "Я была потрясена, когда увидела их. Несмотря на то, что я прожила здесь все эти годы, я никогда не видела ничего подобного", — заметила она.

На некоторых древних наскальных рисунках изображены лица, которые, кажется, выражают эмоции Фото: Jaime Oliveira

Эти рисунки были спрятаны под воду реки Негро, уровень воды в которой недавно стал самым низким более чем за столетие. Несмотря на то, что многих радует этот взгляд в прошлое, есть и опасения. Появление этих высечек — суровое напоминание об изменении окружающей среды. Рибейро размышляет об этом так: "Хотя резьба действительно великолепна, она заставляет меня задуматься о будущем этой реки. Будет ли она вообще существовать здесь через десять лет?".

Разветвленная сеть рек Амазонки имеет решающее значение для транспортировки и распределения поставок различного продовольствия. Недавняя засуха повлияла на эти водные пути, в результате чего многие районы пересохли, а суда оказались на мели. Эксперты считают, что климатическая модель Эль-Ниньо в сочетании с более широкими последствиями изменения климата является причиной усиления засушливого сезона в этом году.

Жайме Оливейра, сотрудник Бразильского института исторического наследия, говорит о значимости этих резных работ, отмечая, что впервые они были обнаружены в 2010 г. во время менее сильной засухи. Расположенные на фоне густых джунглей и протекающей рядом реки Негро, гравюры изображают преимущественно человеческие лица. Некоторые из них прямоугольные, другие — овальные, на некоторых изображены различные эмоции.

Оливейра сравнивает эти древние произведения с современным искусством, говоря, что они передают эмоции и чувства. Историк Беатрис Карнейро считает, что этот памятник дает бесценную информацию о первых жителях региона, которая до сих пор не была глубоко изучена. Она отмечает иронию в сложившейся ситуации: "Прискорбно, что из-за усиливающейся засухи эти гравюры вновь стали известны. В идеале вода снова поднимется, и они останутся под водой, что, естественно, сохранит их лучше, чем любые наши усилия".

В сущности, неожиданное открытие древних наскальных рисунков в Амазонии — это смесь благоговения и осторожности. Они не только позволяют заглянуть в историю, но и напоминают нам о необходимости решения экологических проблем, уже влияющих на нашу планету.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000 – 86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал о том, как искусственный интеллект смог заговорить на аккадском, шумерском и древнекитайском языке. Применение искусственного интеллекта набирает обороты, он уже давно вышел за пределы рисунков или обработки текста. Теперь благодаря ИИ можно даже услышать древние языки или диалекты.