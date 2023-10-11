Слова на аккадском, шумерском и древнекитайском. ИИ заговорил на древних языках (видео)

Применение искусственного интеллекта набирает обороты, он уже давно вышел за пределы рисунков или обработки текста. Теперь благодаря ИИ можно даже услышать древние языки или диалекты.

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Вам когда-нибудь было интересно, как звучали голоса людей в древности, когда они разговаривали? Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) теперь вы можете узнать об этом с помощью серии видеороликов, пишет IFLScience.

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Эти видео созданы каналом на YouTube под названием Equator AI. Их миссия — сохранить и возродить прошлое человечества, сделав его ближе и понятнее для людей нашей эпохи. Для достижения этой цели они создали видео, демонстрирующие различные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.

Для англоязычных людей древнеанглийский язык может быть самым ярким примером. Он разительно отличается от современного английского, на котором мы разговариваем сегодня. Частично это отличие связано с так называемым Великим сдвигом гласных.

Это смещение произошло с 15 по 18 век, когда носители английского языка начали произносить свои длинные гласные по-разному. В результате древнеанглийский и среднеанглийский языки могут звучать довольно странно для нашего современного уха.

Звучание древних языков

Кроме изменения гласных, древнеанглийский также претерпел структурные и грамматические трансформации. Это германский язык, и если бы вы как-то перенеслись в 12 век, вам было бы трудно понять, о чем говорят люди. Однако слушать древнеанглийский, а также такие языки, как санскрит и арамейский, — это увлекательный опыт.

Звучание древних языков (часть 2)

Ранее на этом канале уже выставляли видео с древними философами, которые рассказывают свои жизненные истории. На видео можно услышать Геродота, Фалеса, Гомера, Демосфена, Аристотеля и других.

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Видеоролики на основе искусственного интеллекта от Equator AI позволяют нам вернуться в прошлое и услышать, как звучали древние языки. Отличия от наших современных языков не только захватывают, но и открывают ценное окно в нашу лингвистическую историю. Эти видео не только сохраняют прошлое, но и делают его более доступным для современных людей, преодолевая разрыв между эпохами с помощью технологий.

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