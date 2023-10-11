Слова на аккадском, шумерском и древнекитайском. ИИ заговорил на древних языках (видео)
Применение искусственного интеллекта набирает обороты, он уже давно вышел за пределы рисунков или обработки текста. Теперь благодаря ИИ можно даже услышать древние языки или диалекты.
Вам когда-нибудь было интересно, как звучали голоса людей в древности, когда они разговаривали? Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) теперь вы можете узнать об этом с помощью серии видеороликов, пишет IFLScience.
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Эти видео созданы каналом на YouTube под названием Equator AI. Их миссия — сохранить и возродить прошлое человечества, сделав его ближе и понятнее для людей нашей эпохи. Для достижения этой цели они создали видео, демонстрирующие различные древние языки, такие как древнеанглийский, аккадский, шумерский и древнекитайский.
Для англоязычных людей древнеанглийский язык может быть самым ярким примером. Он разительно отличается от современного английского, на котором мы разговариваем сегодня. Частично это отличие связано с так называемым Великим сдвигом гласных.
Это смещение произошло с 15 по 18 век, когда носители английского языка начали произносить свои длинные гласные по-разному. В результате древнеанглийский и среднеанглийский языки могут звучать довольно странно для нашего современного уха.
Кроме изменения гласных, древнеанглийский также претерпел структурные и грамматические трансформации. Это германский язык, и если бы вы как-то перенеслись в 12 век, вам было бы трудно понять, о чем говорят люди. Однако слушать древнеанглийский, а также такие языки, как санскрит и арамейский, — это увлекательный опыт.
Ранее на этом канале уже выставляли видео с древними философами, которые рассказывают свои жизненные истории. На видео можно услышать Геродота, Фалеса, Гомера, Демосфена, Аристотеля и других.Важно
Видеоролики на основе искусственного интеллекта от Equator AI позволяют нам вернуться в прошлое и услышать, как звучали древние языки. Отличия от наших современных языков не только захватывают, но и открывают ценное окно в нашу лингвистическую историю. Эти видео не только сохраняют прошлое, но и делают его более доступным для современных людей, преодолевая разрыв между эпохами с помощью технологий.
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