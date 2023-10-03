Коварные гласные звуки: почему путешественники во времени не поймут средневековых англичан

Средневековый английский значительно отличался от современного, поэтому теоретический путешественник во времени вряд ли смог бы объясниться с местным населением. Причина такого изменения, которое произошло в 15-18 веках, получила название "Великое смещение гласных".

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, как далеко в прошлое вы могли бы попутешествовать и все еще понимать английский? На самом деле до определенного момента, например, в 1800-х годах, все было бы понятно, пишет IFLScience.

Но что, если вы осмелитесь погрузиться еще глубже в историю? Что ж, именно тогда все становится немного сложнее. Возможно, вы начнете чесать затылок, отчасти благодаря так называемому "Большому сдвигу гласных" или "Большому перемещению гласных". С 15-го по 18-й век, англоязычные люди начали по-другому произносить длинные согласные, поэтому английский язык средневековья звучал бы для нас очень странно.

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В это время произошли изменения в способе артикуляции длинных гласных, в результате чего вертикальное положение языка сместилось вверх. Например, слово "sheep" произносилось более похоже на то, как мы сегодня говорим "shape".

Лингвистка Ася Перельцвайг объясняет, что во время Великого сдвига гласных некоторые длинные гласные стали дифтонгами (например, /i:/ превратился в /aj/ в таких словах, как "child" и "rise"), тогда как в других произошло увеличение высоты языка (например, /e:/ превратился в /i:/ в словах "three" и "feet", а /u:/ стал /aw/ в словах "loud" и "mouth").

Но это еще не все — изменений было больше. Более низкие версии /e:/ и /o:/ также превратились в разные звуки. Поэтому, как вы можете себе представить, понимание среднеанглийского языка того периода было бы довольно сложной задачей для современных носителей английского языка.

И что еще интереснее, эти изменения не происходили последовательно во всех словах. Некоторые региональные акценты все еще сохраняют старое произношение, что добавляет еще больше сложностей. Соедините это со структурными и грамматическими изменениями, которые произошли в древнеанглийском языке, германском языке, и понимание разговора 12 века станет настоящей головоломкой.

Произношение некоторых англосаксонских слов

Почему же произошел этот странный сдвиг? Никто не знает наверняка, но есть несколько теорий. Одна из них заключается в том, что "Черная смерть" вызвала значительное сокращение населения, что привело к миграции людей в Лондон. Этот приток различных диалектов и произношений, возможно, вызвал языковую путаницу.

Но, пожалуй, самой необычной теорией является та, что связана с войнами с Францией. Считается, что во время этих конфликтов носители английского языка намеренно меняли свое произношение, чтобы дистанцироваться от французского влияния, по сути, меняя манеру разговора, чтобы звучать менее по-французски.

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