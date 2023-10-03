Теорема (не) Пифагора: ею пользовались еще за тысячу лет до его рождения

Теорема Пифагора, известная во всем мире с древних времен, на самом деле не была изобретением великого ученого. О ней знали намного лет раньше.

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Хотя Пифагор среди всех выдающихся философов и ученых древних времен известен как математик, он не был тем, кто придумал знаменитое уравнение, которое мы с ним ассоциируем (a² + b² = c²). На самом деле существуют доказательства того, что древние вавилоняне использовали эту математическую идею задолго до того, как родился Пифагор, пишет IFLScience.

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Существует вавилонская табличка, известная как IM 67118, датируемая 1770 годами до н. э. На этой табличке, которую, вероятно, использовали в учебных целях, содержится текст, диаграмма и вспомогательные средства для определения площади прямоугольника и длины его диагонали. Этот артефакт значительно опережает Пифагора, который родился примерно в 570 году до нашей эры.

На другой табличке, YBC-7289, датированной примерно 1800-1600 годами до нашей эры, изображен квадрат с обозначенными треугольниками внутри. Исследуя ее, ученые наткнулись на трудности: древние математики использовали шестидесятичную систему счисления. И когда эксперты расшифровали отметки, стало понятно, что вавилоняне знали не только то, что мы сейчас называем теоремой Пифагора, но и другие передовые математические концепции.

"Вывод неизбежен. Вавилоняне знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной: d=квадратный корень из 2, — пишет математик Брюс Ратнер, — Это было, по-видимому, первое иррациональное число. Однако это, в свою очередь, означает, что они были знакомы с теоремой Пифагора — или по крайней мере с ее определенным случаем для диагонали квадрата — более чем за тысячу лет до великого мудреца, в честь которого его назвали".

Почему же мы приписываем эту теорему Пифагору? Не существует ни одного оригинального произведения самого Пифагора, что бы пережило испытание временем и все, что мы знаем о нем, было передано на протяжении веков другими людьми, в частности пифагорейцами, которые были членами школы, которую он основал на территории современной Южной Италии.

Брюс Ратнер проливает больше света на эту тему: "Одной из причин редкости первоисточников Пифагора было то, что пифагорейские знания передавались из поколения в поколение из уст в уста, поскольку письменные материалы были дефицитными".

Кроме того, многие открытия, сделанные пифагорейцами, приписывались Пифагору из уважения к их лидеру. Вот почему мы имеем термин "теорема Пифагора".

Итак, хотя Пифагор и не был автором этой теоремы, его школа, безусловно, способствовала ее популяризации, образовав связь, которая длится тысячи лет. Как бы то ни было, вклад философа в науку трудно переоценить.

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