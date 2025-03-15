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Технологии и наука

Скрытые формулы в картинах да Винчи и Мондриана: ученые объяснили их значение (фото)

Картина Пита Мондриана "Серое дерево"
Фото: Gemeentemuseum Den Haag | Картина Мондриана "Серое дерево" содержит в себе теорию великого Леонардо да Винчи

Ученые убеждены, что двое художников разместили на своих работах интересную математическую проблему относительно правильного восприятия объектов, а также пропорции между элементами деревьев.

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На картинах знаменитых художников Леонардо да Винчи и Пита Мондриана обнаружили скрытые математические пропорции, которые ученые смогли обнаружить благодаря точным расчетам специалистов. об этом сообщает издание The Independent.

В своей научной работе для журнала PNAS, ученые делают предположение, что в некоторых абстрактных работах присутствует математическая последовательность, которая может даже лежать в основе нашей способности распознавать такие произведения искусства как изображения деревьев, в частности относительно пропорций между диаметрами ветвей и примерное количество ветвей разного диаметра.

Ученые установили, что деревья в природе имеют соответствующий шаблон развертывания ветвей, известный как фрактал. Именно в нем одинаковые структуры повторяются во все меньших и меньших масштабах от ствола до кончика ветви.

"Мы анализируем деревья в искусстве как самоподобные, фрактальные формы и эмпирически сравниваем искусство с теориями толщины ветвей, разработанными в биологии", — пояснили ученые.

Они убеждены, что Леонардо да Винчи проследил имеющееся разветвление ветвей сохраняет свою толщину. Художник использовал параметр под названием α, чтобы определить соотношение между диаметрами разных ветвей, то есть — если толщина ветви равна суммарной толщине двух её меньших ветвей, то параметр α будет равен 2.

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Работа да Винчи (фото: Institut de France Manuscript M)

Ученые обнаружили, что значения α колеблются от 1,5 до 2,8, которое подобно диапазону деревьев в природе.

"Диапазон α в тематических исследованиях замечательных произведений искусства в разных культурах и периодах времени соответствует диапазону настоящих деревьев", — подчеркнули специалисты.

Похожую тенденцию ученые заметили в картине нидерландского кубика Пита Мондриана 1912 года "Серое дерево". На ней визуально отсутствуют цвета, однако там можно идентифицировать контуры дерева, если применить значение α.

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Картина Пита Мондриана "Серое дерево" (фото: Gemeentemuseum Den Haag)
Фото: Gemeentemuseum Den Haag

"Абстрактные изображения с реалистичной буквой α можно распознать как деревья, тогда как похожие полотна больше нельзя четко распознать как деревья", — говорят ученые.

Эксперты делают вывод, что искусство и наука предоставляют дополнительный взгляд на природный и человеческий миры, а само исследование предлагает "оценить и воссоздать красоту деревьев".

Ранее стало известно, что ученые нашли ошибку в известной теории да Винчи. Исследователи проверили "Правило деревьев", написанное ученым много веков назад, но которое использовалось наукой до сих пор.

Впоследствии сообщалось, как в Милане нашли тайные тоннели. Исследователи отыскали в одном из итальянских замков секретные тоннели, которые рисовал самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения.