Загадка набросков Леонардо да Винчи: в Милане нашли тайные туннели

Исследователи отыскали в одном из итальянских замков секретные туннели, которые рисовал знаменитый художник.

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Тайные подземные ходы, которые рисовал Леонардо да Винчи, были найдены под замком Сфорца в Милане, пишет LiveScience.

Эксперты считают, что туннели являются частью военной обороны, и часть из этих сооружений еще предстоит найти.

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Строительство замка Сфорца, который сейчас располагается в самом центре Милана, началось в середине 1300-х годов. На сегодняшний день от первоначального строения осталась только 1/6 часть. Около 1495 года Леонардо да Винчи и другие художники были наняты для украшения внутренних стен и потолков замка. Именно в то время Леонардо да Винчи делал наброски оборонительных укреплений замка, а также нескольких проходов, которые были утеряны со временем.

"Подземные ходы все еще существуют, некоторые из них открыты для посещения. Но теперь стало ясно, что эти секретные проходы могут быть гораздо более интересными, чем та их часть, которая доступна в настоящее время", — говорит историк архитектуры из Миланского политехнического университета Франческа Биоло.

В своем исследовании Биоло сотрудничала с властями замка Сфорца и инжиниринговой компанией Codevintec Italiana, чтобы разработать и протестировать новый метод оцифровки сложных зданий, таких как замок Сфорца.

Команда ученых обследовала подземные пространства замка. Для этого исследователи использовали несколько методов, включая лазерное сканирования, GPS, трехмерные георадарные исследования и фотограмметрию, чтобы создать трехмерную модель. Ученые пытались понять, существуют ли под замком тайные проходы или другие пространства, которые до сих пор оставались неизведанными.

"Результаты оказались гораздо более значительными и интригующими, чем мы ожидали. Мы обнаружили комнаты на втором подземном уровне и дополнительный проход, идущий параллельно известному", — рассказывает Биоло.

Ученые считают, что обнаруженные ими проходы входят в число тех, что проиллюстрировал на своем эскизе ди Винчи в 1495 году.

"Леонардо да Винчи был очень хорошо осведомлен о военных сооружениях и оборонительных системах своего времени. Тем не менее, невозможно определить точную степень участия Леонардо в строительстве миланской крепости", — добавила Биоло.

Она добавила, что под замком Сфорца может быть обнаружено гораздо больше, но раскопки невозможны.

"Мы все хотели бы увидеть и физически исследовать эти пространства, но также важно уважать текущее состояние местности и ограничения города", — сказала она.

Напомним, Леонардо да Винчи научился рисовать, расчленяя трупы. Ученый использовал науку, чтобы улучшить свои навыки художника.