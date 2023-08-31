Наука ради искусства. Леонардо да Винчи научился рисовать, расчленяя трупы

Ученый использовал науку, чтобы улучшить свои навыки художника.

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Известный ученый и художник Леонардо да Винчи стирал грань между искусством и наукой. Изучение человеческого тела и его биологии послужило основой для анатомических рисунков ученого, и наоборот, рисунки помогали делать научные открытия, пишет Big Think.

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В 1480 году Леонардо да Винчи нарисовал два анатомических этюда человеческого черепа: один разрезан из стороны в сторону, другой сверху вниз. На этих рисунках горизонтальная и вертикальная линии сходятся в том месте, которое ученый и его современники считали местом расположения sensus communis или здравого смысла. По мнению древних мыслителей, таких как Платон и Гиппократ, sensus communis был связующим звеном с душой, которая оживляла тело.

В 1480 году Леонардо да Винчи нарисовал два анатомических этюда человеческого черепа Фото: Wikipedia

Эти исследования, проведенные, когда да Винчи было около 37 лет, знаменуют собой период становления в карьере ученого. Он родился в эпоху раннего Возрождения и вырос среде бытующих интеллектуальных традиций, которые основывали понимание мира на сохранившихся текстах классической древности. Это были традиции, которые да Винчи так и не принял. Дело в том, что он плохо понимал как древнегреческий язык, так и латынь, а потому для своего образования выбрал другой, более плодотворный подход.

Вместо того, чтобы обращаться к прошлому за ответами, он обратился к самому себе, то есть к своим собственным наблюдениям и опыту. Это позволило ему не только сделать несколько научных открытий и изобрести разные устройства, но и создать такие реалистичные картины, как "Тайная вечеря" и "Мона Лиза".

"Тайная вечеря" Фото: Wikipedia

Искусство да Винчи часто называют реалистичным, и этого он достиг благодаря использованию сфумато. Это техника смешивания красок, которая создает незаметные переходы между светлыми и темными цветами, в результате чего изображения выглядят даже не как картины, а как фотографии. Не менее важным в этом плане для да Винчи было его понимание анатомии. Чтобы точно воспроизвести человеческое тело, да Винчи знал, что ему необходимо изучить не только мышцы, скрытые под кожей, но также кости и органы.

По словам британского искусствоведа Мартина Клейтона, да Винчи признавал структурное, механическое совершенство тела, он знал, что каждая его часть каким-то образом связана друг с другом. Он просто не знал, как именно. Поэтому да Винчи решил узнать это с помощью проведения вскрытий трупов. Но из-за того, что для исследований достать трупы людей было не так просто, многие из ранних анатомических наблюдений ученого были основаны на смеси общепринятых знаний и простых предположений. Но все изменилось, когда да Винчи смог провести свое первое вскрытие. За свою жизнь ученый провел более 30 вскрытий трупов людей.

"Мона Лиза" Фото: Wikipedia

Чем больше вскрытий проводил да Винчи, тем больше его рисунки отличались от своих классических предшественников. В то время как древние греки и римляне изучали человеческие тела, чтобы представить себе их идеальную форму, да Винчи хотел изображать своих героев такими, какими их создала природа. Эти соображения ученого нашли свое отражение в одной из самых известных работ да Винчи под названием "Витрувианский человек". Этот рисунок был создан на основе понимания структуры человеческого тела, которое представил древнеримский архитектор и механик Витрувий.

"Витрувианский человек" Фото: Wikipedia

Да Винчи не был первым, кто нарисовал "Витрувианского человека". Несколько художников эпохи Возрождения пытались проиллюстрировать образ, который описал Витрувий. Однако каждый из них настолько увлекся не совсем правильными представлениями Витрувия, что в итоге человек на их картинах не был похож на человека.

Рисунок да Винчи особенный тем, что художник начал с рисования анатомически точного изображения тела человека, а затем подгонял к этому телу квадрат и круг, а не наоборот, как делали раньше.

По словам историка Джеймса Акермана, да Винчи был протоученым в современном понимании того, что представляет собой наукаю Он привнес в свои исследования мира природы необычайное художественное воображение, которое привело его к многим открытиям.

От Леонардо да Винчи до королевы Виктории. Фокус уже писал о том, как бы выглядели известные исторические личности сейчас.