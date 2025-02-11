Загадка начерків Леонардо да Вінчі: у Мілані знайшли таємні тунелі

Дослідники відшукали в одному з італійських замків секретні тунелі, які малював знаменитий художник.

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Таємні підземні ходи, які малював Леонардо да Вінчі, були знайдені під замком Сфорца в Мілані, пише LiveScience.

Експерти вважають, що тунелі є частиною військової оборони, і частину з цих споруд ще належить знайти.

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Будівництво замку Сфорца, який зараз розташовується в самому центрі Мілана, почалося в середині 1300-х років. На сьогодні від первісної будови залишилася тільки 1/6 частина. Близько 1495 року Леонардо да Вінчі та інших художників було найнято для прикрашання внутрішніх стін і стель замку. Саме в той час Леонардо да Вінчі робив начерки оборонних укріплень замку, а також кількох проходів, які були загублені з часом.

"Підземні ходи все ще існують, деякі з них відкриті для відвідування. Але тепер стало зрозуміло, що ці секретні проходи можуть бути набагато цікавішими, ніж та їхня частина, яка доступна нині", — каже історик архітектури з Міланського політехнічного університету Франческа Біоло.

У своєму дослідженні Біоло співпрацювала з владою замку Сфорца та інжиніринговою компанією Codevintec Italiana, щоб розробити та протестувати новий метод оцифрування складних будівель, таких як замок Сфорца.

Команда вчених обстежила підземні простори замку. Для цього дослідники використовували кілька методів, включно з лазерним скануванням, GPS, тривимірними георадарними дослідженнями та фотограмметрією, щоб створити тривимірну модель. Науковці намагалися зрозуміти, чи існують під замком таємні проходи або інші простори, які досі залишалися незвіданими.

"Результати виявилися набагато більш значними та інтригуючими, ніж ми очікували. Ми виявили кімнати на другому підземному рівні та додатковий прохід, що йде паралельно відомому", — розповідає Біоло.

Вчені вважають, що виявлені ними проходи входять до числа тих, що проілюстрував на своєму ескізі ді Вінчі 1495 року.

"Леонардо да Вінчі був дуже добре обізнаний про військові споруди та оборонні системи свого часу. Проте неможливо визначити точний ступінь участі Леонардо в будівництві міланської фортеці", — додала Біоло.

Вона додала, що під замком Сфорца може бути виявлено набагато більше, але розкопки неможливі.

"Ми всі хотіли б побачити і фізично дослідити ці простори, але також важливо поважати поточний стан місцевості та обмеження міста", — сказала вона.

Нагадаємо, Леонардо да Вінчі навчився малювати, розчленовуючи трупи. Вчений використовував науку, щоб поліпшити свої навички художника.